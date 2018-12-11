الامارات | «رأس الخيمة للتوحد» يؤهل 181 طالباً من أصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن «رأس الخيمة للتوحد» يؤهل 181 طالباً من أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتزم مركز رأس الخيمة للتوحد استقبال الطلبة المصابين بالتوحد، خلال مارس المقبل، ويستوعب المركز 200 طالب من عمر خمس سنوات إلى 15 سنة، كما أفاد مركز رأس الخيمة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، بأنه يجري حالياً تأهيل 181 طالباً من أصحاب الهمم.

وقالت رئيسة مجلس الأمناء في مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، سمية حارب السويدي، لـ«الإمارات اليوم»: «إنه تم إنجاز 90% من مبنى رأس الخيمة للتوحد، لاستقبال الطلبة نهاية شهر مارس المقبل، بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة».

وأوضحت أن المركز يستوعب أكثر من 200 طالب من أعمار متفاوتة، تبدأ من خمس سنوات إلى 15 سنة من المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن «رسوم تسجيل الطلبة ستكون رمزية مقابل الخدمات التي يقدمها المركز، إضافة إلى أنه سيتم توفير المواصلات لجميع الطلبة».

وأضافت أن المركز يعتزم إدخال قسم التأهيل المهني والفني لطلبة التوحد في بعض الأقسام، للفئات العمرية التي تصل أعمارها إلى 14 سنة، من أجل تطوير مهاراتهم الذاتية والفنية، واكتسابهم خبرة في الأعمال المهنية والفنية، لدمجهم في المجتمع من دون أي معوقات.

من جهتها، أفادت مديرة مركز رأس الخيمة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وفاء علي الشحي، بأن «المركز نجح، منذ افتتاح قسم التدخل المبكر قبل 10 سنوات، في دمج 20 طالباً من أصحاب الإعاقات السمعية والبصرية والحركية في الفصول الدراسية في المدارس الحكومية، بعد إخضاعهم لدورات تأهيلية من قبل مختصين في التربية الخاصة».

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أنه «يوجد في المركز 181 طالباً من أصحاب الهمم من الإعاقات الذهنية واضطراب التوحد والإعاقات السمعية والبصرية وإعاقات متعددة، حيث يتم تأهيل جميع الحالات بعد تشخيصها وتقييمها من قبل أخصائيين في التربية الخاصة، لوضع الخطط الفردية لكل حالة».

وأضافت أنه «يتم دمج جميع حالات الإعاقة السمعية والبصرية في المدارس الحكومية، فور الانتهاء من برنامج التأهيل، وذلك بالتنسيق مع المدارس الحكومية، من أجل توفير الأجهزة اللازمة لأصحاب الهمم قبل دمجهم، كما يتم توفير معلم تربية خاصة لمساعدتهم في فهم المناهج الدراسية، وفقاً لكل حالة».