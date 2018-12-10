الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين بوفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين بوفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور لها الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود .. سائلا المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.