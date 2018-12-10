الامارات | محاكمة آسيوي سحب 21 ألف درهم من بطاقة ائتمانية مسروقة

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة آسيوي سحب 21 ألف درهم من بطاقة ائتمانية مسروقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها شخص من جنسية دولة آسيوية بتهمة السرقة، والتمكن من الاستيلاء على بطاقة ائتمانية تعود ملكيتها إلى شخص آخر، إذ قام بسحب 21 ألف درهم من حسابه الشخصي.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فكرر أقواله الواردة في محضر تحقيقات الشرطة والنيابة، وقال إن الشاكي هو من قام بإعطائه البطاقة الائتمانية، وطلب منه سحب المبالغ المالية في محل الواقعة، مشيراً إلى أنه لم يسرق البطاقة، ولم يستولِ على الأموال التي تم سحبها، لافتاً إلى أن لديه قضية أخرى في دبي، وهي «اعتداء على جسم آخر»، مطالباً المحكمة بالإسراع في إصدار حكمها عليه، مؤكداً براءته مما نسب إليه.

بدورها أجّلت المحكمة النظر في القضية لتاريخ 23 من الشهر الجاري، لاستدعاء الشاكي ومواجهته بما قاله المتهم. كما نظرت المحكمة في قضية سرقة متهم فيها شاب آسيوي قام بسرقة مبالغ مالية من المحل الذي يعمل فيه، وبمواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه أنكرها، وقال إن بينه وبين المشتكي قضية عمالية، وعليه تم رفع البلاغ بالسرقة.

وقال رئيس الهيئة القضائية للمتهم إن هناك رسائل عبر «واتس أب» تم توجيهها للمجني عليه، يقرّ فيها بارتكاب جريمة السرقة، وإنه أخطأ في ذلك، لكنه أنكر، وقال إن الاتهام باطل وكيدي، وعليه أجلت المحكمة القضية لاستدعاء الشاكي ومواجهته بالمتهم.