الامارات | نسيم الشرق

شكرا لقرائتكم خبر عن نسيم الشرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حــي بنسـيـم الـشـرق لمـريـف لـي نفحتـه نرجـس ومشمـوم رحبـت بـه واصبحـت فـي كيـف مـنـي أو زالــت كـــل الـهـمـوم بنـشـدك لــي مـريـت يــا ريــف داره عـسـى تكـفـا مــن الـلــوم هـات الخبـر مــن دون تكلـيـف يالمـطـلـعـي بـالـخـبـر مــلــزوم عن صاحبـي عـذب المراهيـف شــره يــداري رمـســة الـلــوم إيـزيـن لــي فـيــه التـواصـيـف ريــم رعـــى مـنـبـوت لـحــزوم طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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