الامارات | «الشؤون الاستراتيجية» يناقش مقترحاً يتيح للقطاع الخاص الاستثمار في حدائق دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الاستراتيجية» يناقش مقترحاً يتيح للقطاع الخاص الاستثمار في حدائق دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مكتوم بن محمد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. وام

ترأس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي عقد في مقر المجلس بـ«أبراج الإمارات»، في إطار مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس.

واطلع الحضور على مقترح بلدية دبي، لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال إتاحة المجال للقطاع الخاص للاستثمار في الحدائق العامة للإمارة، بهدف رفع جاذبيتها، وتعزيز تجربة السائح والمقيم، وزيادة فرص الاستفادة من المناظر الجمالية، والعروض المتميزة التي يمكن تقديمها للجمهور، وتستهدف الدراسة جعل الحدائق العامة معلماً من معالم الإمارة، وإدراجها على أجندة السياحة الرئيسة لدبي. وتتنوّع المعايير والأسس، التي تستند إليها الدراسة، مثل استغلال نسبة من مساحة الحدائق الكبرى بما لا يزيد على 25% للمشروعات الاستثمارية والاجتماعية والترفيهية، وضمان عدم زيادة أي رسوم قائمة، واستقطاب مستثمرين من ذوي الخبرة في مجال إدارة وتشغيل المرافق الترفيهية والترويحية، والمحافظة على الطابع الطبيعي والمساحات الخضراء. كما اطلع الحضور على سياسة دبي للرعاية الصحية الوقائية للأمراض السارية 2021، التي تتضمن التحديات الرئيسة، والأهداف والبرامج الاستراتيجية، وخطة التنفيذ التي قدمتها هيئة الصحة في دبي.