الامارات | شرطة دبي تفتتح عيادة فاطمة المنهالي الذكية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تفتتح عيادة فاطمة المنهالي الذكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - العيادة تستوعب 20 مريضاً يومياً. من المصدر

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن افتتاح عيادة فاطمة المنهالي الذكية في المبنى الرئيس للقيادة، ضمن تجهيزات وأنظمة ذكية ومبتكرة تنسجم مع التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي التي تسعى لإسعاد مواردها البشرية.

وقالت رئيسة قسم الطب الوقائي وأخصائية طب الأسرة الدكتورة عائشة سالم الزعابي، إن العيادة الذكية تأتي وفقاً لتوجيهات القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، بتقديم أفضل الخدمات لمنتسبي الشرطة من العسكريين والمدنيين.

وأضافت أن العيادة الذكية تتميز بأنظمة مبتكرة وأجهزة طبية دقيقة، منها؛ أجهزة فحص العيون والأذن وأجهزة تخطيط القلب والنبض وقياس نسبة الأكسجين في الجسم، عدا عن فحوص لضغط وسكري الدم، وجهاز حساب نسبة الدهون في الجسم.

وكشفت الزعابي أن العيادة الذكية بصدد توفير خدمة العلاج الطبيعي لمنتسبي الشرطة، وتستوعب نحو 20 موظفاً يومياً، وتقدم الأدوية للحالات الطارئة، كما توفر خدمة توصيل الأدوية لمكاتب كبار الضباط.

وتأتي العيادة الذكية تخليداً لذكرى وفاة فاطمة المنهالي، إحدى منتسبات شرطة دبي من أصحاب الهمم، التي جعلت من اعاقتها نبراساً يضيء طريقها، وحازت العديد من الجوائز والألقاب، منها؛ الأم المثالية، المعاق المبدع، كما نالت جائزة التميز للأداء الحكومي عن فئة الجندي المجهول.

• العيادة الذكية تتميز بأنظمة مبتكرة وأجهزة طبية دقيقة.