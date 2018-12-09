الامارات | وفاة شاب مواطن إثر حادث سير بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شاب مواطن إثر حادث سير بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مواطن يبلغ من العمر ثلاثين عاما إثر حادث مروري وقع ظهر اليوم على أحد الطرق الخارجية بالشارقة، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

وأوضح مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة ،المقدم محمد علاي النقبي، أن غرفة العمليات المركزية، تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد في الاتجاه المؤدي لإمارة عجمان عند الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم بالقرب من قرية التسجيل.

وفور تلقي البلاغ هرعت إلى موقع الحادث دوريات الأنجاد، والإسعاف الوطني، والدفاع المدني، حيث تبين إصابة قائد المركبة بإصابات بليغة، نقل على إثرها إلى مستشفى القاسمي بالشارقة، وعلى الرغم من المحاولات التي بذلها قسم الطوارئ لإنقاذ حياته إلا أنه توفي متأثراً بإصابته.

وأشارت لجنة تخطيط الحوادث، إلى أن السرعة الزائدة، وعدم الانتباه أثناء القيادة، أدى إلى إنحراف المركبة بصورة مفاجئة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، مما تسبب في اصطدامها بمركبة أخرى، واستقرارها بعمود الإنارة بمنتصف الطريق.

ونجحت دوريات الشرطة المتواجدة بموقع الحادث من إخراج الشاب من المركبة قبل اشتعالها .. الا ان حالته الحرجة نتيجة الاصطدام حالت دون نجاته، ووفاته عند وصوله الى المستشفى..

وأعرب المقدم علاي عن بالغ أسفه لوقوع الحادث ووفاة قائد المركبة، داعيا كافة مستخدمي الطريق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والتمهل أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق لأنها من الأسباب الرئيسة وراء أغلب الحوادث المرورية البليغة .. متمنيا السلامة للجميع.