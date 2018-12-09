بدء وصول الوفود المشاركة في القمة الخليجية بالرياض

دبي - بواسطة محمد فارس بدأت الوفود المشاركة في قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الوصول للعاصمة السعودية الرياض، الأحد، حيث ستركز القمة التي تستمر ليوم واحد على ملف التعاون العسكري بين الدول الأعضاء، بحسب تصريح سابق لوزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد.

واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الوفدين العماني والإماراتي.

ويرأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفد الإمارات المشارك في القمة الـ39 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون.

بينما يرأس نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد وفد بلاده إلى الرياض. © Sky News Screen Grab العاهل السعودي استقبل الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات

يذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسس عام 1980. ويضم المجلس السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، في يونيو 2017، بسبب دعمها الإرهاب.

وأشار وزير الخارجية البحريني، في حوار لصحيفة "الشرق الأوسط"، الأسبوع الماضي، إلى أن التمثيل القطري في قمة مجلس التعاون الخليجي "لا يهمنا"، مضيفا "وجوده من عدمه سيان".