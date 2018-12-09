الامارات | بالفيديو.. نجاة مواطن سبعيني انقلبت عليه شاحنة ثقيلة محملة بـ "الكنكري"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نجاة مواطن سبعيني انقلبت عليه شاحنة ثقيلة محملة بـ "الكنكري" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجا المواطن علي بن سعيد الحبسي في العقد السابع من عمره أول من أمس من حادث قوي ومروع إثر اصطدام شاحنة ثقيلة بمركبته (البيك آب) وانقلاب شاحنه أخرى محملة بـأحجار (الكنكري) على مركبته على طريق مطار رأس الخيمة ما أدى إلى إصابته بإصابات متوسطة في الصدر والرقبة.

وقال سعيد الحبسي، لـ "الامارات اليوم" إن السبب الرئيس لنجاة والده من الحادث المروع استخدامه لحزام الأمان الذي حافظ على بقاءه داخل المركبة رغم قوة اصطدام الشاحنتين بمركبة والده الخفيفة.

وأوضح أن والده كان يقود مركبته من نوع (بيك أب) أول من أمس على طريق شارع المطار قادما من منطقة الخران جنوب مدينة رأس الخيمة، وتابع أن والده حاول دخول الطريق من إحدى الفتحات الجانبية للعودة إلى الطريق المقابل حيث تفاجئ بقدوم شاحنة ثقيلة من الجهة المقابلة.

وأوضح أن والده توقف عند الفتحة الجانبية تمهيدا لدخول الطريق بعد الشاحنة القادمة من الجهة المعاكسة، ما أدى إلى اصطدام الشاحنة بالمركبة من الجهة الخلف وتطاير وانفصال صندوق المركبة على الطريق، وبعد وقوع الحادث تفاجئ والده بشاحنة ثقيلة ثانية تسير على نفس الطريق تقترب من مكان الحادث.

وأضاف أن سائق الشاحنة الثانية حاول تفادي الاصطدام بالمركبة إلا أنه شاحنته انحرفت عن مسارها وتدهورت على الطريق ما أدى إلى سقوط كميات كبيرة من مادة الكنكري المحملة في الشاحنة على مركبة والده من جهة الخلف وغرق المركبة بالكامل بالمادة الصلبة.

وأشار إلى أنه فور وقوع الحادث قام العمال وأصحاب البقالات والمحال التجارية المتواجدين في المكان بإنقاذ والده واخراجه من المركبة، حيث تعرض لإصابات في الصدر والرقبة وبرضوض في مختلف أنحاء جسده.

وأوضح أنه تم نقل والده للمستشفى لتلقي العلاج حيث تم إخضاعه للإسعافات الأولية ونقله لقسم الأشعة للتأكد من حالته الصحية، كما تم إدخاله لغرفة المتابعة والسماح له بمغادرة المستشفى في اليوم الثاني من الحادث.