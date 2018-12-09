"غوغل" تحتكر سوق الإنترنت.. وتصل لبيانات ملايين المستخدمين

دبي - بواسطة محمد فارس من المقرر أن تشدد شركة "غوغل" الأميركية قبضتها الحديدية على الإنترنت، بينما تستعد شركة مايكروسوفت لطرح النسخة الجديدة من متصفحها "إيدج"، الأكثر توافقا مع المتصفح الشهير.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن متصفح "إيدج" الجديد سيستخدم تقنية "Chromium" حتى يصبح متوافقا مع محرك البحث العملاق "غوغل".

وتابعت أن هذا القرار سيتيح لغوغل الوصول إلى بيانات 330 مليون مستخدم جديد (الذين يشتغلون بمتصفح إيدج)، وهو ما سيعطي قوة أكبر للشركة الأميركية. © Getty التطور الجديد يثير مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين

وفي المقابل، حذر متحدث باسم متصفح "فايرفوكس" من أن قرار مايكروسوفت قد يقوض استقلالية الإنترنت في العالم.

وذكر أن هذا الأمر سيجعل غوغل تحتكر سوق الإنترنت، وتصعّب على متصفحات أخرى مثل "فايرفوكس" المنافسة.

وقال منتقدون إن التطور الجديد يثير مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين، خصوصا وأن غوغل عانت في وقت سابق من فضيحة تجسس.

وكانت وكالة الأسوشيتد برس كشفت أن غوغل تصر على تتبع خطوات مستخدميها ومعرفة مكانهم، حتى وإن كانوا يرفضون عملية "التعقب"، وهو ما يعد انتهاكا للخصوصية.