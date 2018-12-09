الامارات | "كهرباء الشارقة" توفر أجهزة لفحص 20 عداد في وقت واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء الشارقة" توفر أجهزة لفحص 20 عداد في وقت واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعدت هيئة كهرباء ومياه الشارقة خطة تطوير شاملة لمختبر فحص العدادات، إضافة لتوفيرها أجهزة محموله المانية الصنع لفحص عدادات الكهرباء في المواقع دون الحاجة لرفع العدادات وفحصها بالمختبر، إذ أن هذه الأجهزة دقيقه في احتساب نسبة الخطأ بالعدادات باستخدام نظام جديد يعد من أكثر الأنظمة دقة في العالم وقدرة على فحص عدادات الكهرباء الإلكترونية والميكانيكية قبل تركيبها، ما يسهم في توفير قراءات دقيقة خالية من الأخطاء، ويعمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتوفير الوقت والجهد، حيث ستوفر الهيئة خلال مارس القادم جهاز حديث بالمختبر يمكنه فحص 20 عداداً في الوقت نفسه.

وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم أن الهيئة تسعى دائماً لاقتناء أحدث الأجهزه وأكثرها تقدماً لتواكب كل جديد في مجال توزيع الماء والكهرباء في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمشتركين وبأفضل جودة ممكنة، كما تبذل الهيئة جهودها لتقديم خدماتها بصورة متميزة تخدم بها سكان إمارة الشارقة وتحقق تطلعاتهم.

ولفت إلى أن الهيئة تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية إلى رفع الكفاءة والتميز في تقديم خدماتها لتلبي طلبات المشتركين واحتياجاتهم بتوفير أدق القراءات لعدادات المياه والكهرباء بأعلى دقة ممكنة وخالية من القراءات الخاطئة.

وأوضح ياسرعيسى الشيري مدير مختبر العدادات أن أجهزة فحص العدادات التي وفرتها الهيئة تعمل وفقا للمعاير العالمية IEC وتعد معملاً متكاملاً قادراً على اختبار 20 عداداً للكهرباء في نفس الوقت وحسب نوع العداد إلكترونياً أو ميكانيكياً وبجميع أنواع الأحمال وقبل تركيبها بأعلى دقة على مستوى العالم، حيث يتمكن الجهاز من عمل محاكاة لكافة أنواع الأحمال التي يتعرض لها العداد في الموقع بأعلى دقة ممكنة ، كما يتمكن الجهاز من كشف الطاقة غير الفعالة وتشوه الموجات والترددات المختلفة عن الترددات الأساسية وكما يمكن التحكم بالجهاز عن بعد وإرسال تقارير الفحص مباشرةً إلى نظام الفوتره CCNB .

وأشار إلى أنه تم توفير عدد 5 أجهزة محموله لفحص عدادات الكهرباء في المواقع وهي المانية الصنع ودون الحاجة لرفع العدادات وفحصها بالمختبر وهذه الأجهزة دقيقه في احتساب نسبة الخطأ بالعدادات.

وأضاف أن أجهزة اختبار عدادات المياه الجديدة تقيس الأحجام المختلفة للعدادات بحسب توصيلات المستهلكين التي تعتمد على كمية المياه المسموح بها بالإنش، وأن هذا الجهاز يعتبر معملاً لفحص العدادات قبل تركيبها .