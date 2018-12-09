الامارات | سلطان القاسمي يصدر قانونا بشأن الموازنة العامة لحكومة الشارقة عن السنة المالية 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يصدر قانونا بشأن الموازنة العامة لحكومة الشارقة عن السنة المالية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 11 لسنة 2018، بشأن الموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة عن السنة المالية 2019م.

ويقضي القانون بأن يعمل بالموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة في المدة من أول يناير 2019م حتى 31 ديسمبر 2019م.

ووفقا للقانون للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في حالات الضرورة إصدار القرارات اللازمة بشأن المصروفات غير الواردة في الموازنة العامة، أو النقل من باب إلى أبواب أخرى من الموازنة العامة خلال هذه السنة المالية.

ويعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير 2019م، وينشر في الجريدة الرسمية.