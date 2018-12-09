شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يرأس وفد الدولة إلى القمة الـ 39 لقادة دول مجلس التعاون في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفد الدولة المشارك إلى القمة التاسعة والثلاثين لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها العاصة السعودية الرياض اليوم. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات | محمد بن راشد يرأس وفد الدولة إلى القمة الـ 39 لقادة دول مجلس التعاون في الرياض على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الامارات اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الامارات اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .