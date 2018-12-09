كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تشاهد الألعاب النارية في رأس السنة بدبي؟

يمكن للسياح والمقيمين مشاهدة ثلاثة عروض للألعاب النارية في دبي خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة.

وكشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن عروض وخدمات خاصة ليوم الإثنين 31 ديسمبر 2018 على متن وسائل النقل البحري.

وقالت الهيئة في بيان لها “يتم تقديم هذه الخدمة في سياق جهود هيئة الطرق والمواصلات المتواصلة للتواصل مع العملاء وتقديم فرصة رائعة لهم لمشاهدة عرض الألعاب النارية المثيرة في المدينة في ليلة رأس السنة الجديدة، من على متن وسائل النقل البحري”.

وقال أحمد بهروزيان، الرئيس التنفيذي لوكالة النقل العام في هيئة الطرق والمواصلات إن مشاهدة الألعاب النارية المذهلة من برج خليفة وبرج العرب وفندق أتلانتيس خلال جولة ساحرة على واجهة دبي البحرية ستجلب ذكريات لا تنسى للسكان بما في ذلك المقيمين والزوار والسياح”.

ويمكن للأفراد الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة الاتصال برقم الاتصال المجاني الخاص بهيئة الطرق والمواصلات (8009090) أو رقم الهاتف المحمول 057932662 لمعرفة المزيد عن رحلات الحافلات المائية وعبّارات دبي والعبرات. وتبدأ رحلات دبي فيري من الساعة 9:30 مساءً في ليلة رأس السنة وتستمر حتى الساعة 1:30 صباحاً.

وستبدأ الحافلات المائية وعربات العبرة في الساعة 10:30 مساءً وتنتهي رحلاتها في الساعة 1.30 صباحًا. وستوفر الحافلة المائية خدمة النقل من محطة مارينا مول (مرسى دبي) مقابل 125 درهمًا للبالغين، والأطفال الأقل من عامين بالمجان.

تبدأ رحلات دبي للعبّارات من محطة مارينا مول (مرسى دبي)، ومحطة الغبيبة، ومحطة السيف (خور دبي). وأسعار التذاكر 300 درهم للفئة الفضية و 450 درهم للفئة الذهبية، مع خصم 50 في المائة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 10 أعوام، بالمجان للرضع (أقل من عامين). وستبدأ العبرة الرحلة من دبي فستيفال سيتي، ومحطة الجداف ومحطة الغبيبة مقابل 125 درهماً للبالغين، ومجانية للرضع الذين تقل أعمارهم عن عامين.