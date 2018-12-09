كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| نظرة على المجمع الثقافي في بعد إعادة افتتاحه

عبر قاعة المدخل ذو السقف العالي للمجمع الثقافي في أبوظبي، يرن صوت البيانو الكبير الذي تعزف عليه جوليا بوديسكييفا، والتي اعتادت العزف من شرفة الطابق الأول في المؤسسة طوال اليوم.

انتقلت بوديسكييفا والبيانو إلى المسرح الوطني خلال الفترة التي كانت فيها المؤسسة مغلقة، ولكنها عادت الآن مع إعادة افتتاح المجمع الثقافي.

ومنذ إنشائه في عام 1981 وحتى نهاية عام 2008، كان المجمع الثقافي قلب أبو ظبي، وكانت موقعًا اجتماعيًا والموقع الرئيسي في المدينة للفنون والمسرح والأدب، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

تقول بانا قطان التي نشأت في أبو ظبي، وهي الآن زميلة في متحف الفن المعاصر في شيكاغو: “شعرت وكأنه فضاء مجتمعي يديره الفنانون، كان الوصول إليه ودوداً للغاية “.

وتحتوي المؤسسة، الواقعة في أحد أبنية قصر الحصن على مكونين رئيسيين: المكتبة الوطنية من جهة، ومن ناحية أخرى، قاعة كانت تستخدم في العروض المسرحية والعروض الراقصة وعرض الأفلام ، والمناقشات الأدبية. وتم استخدام ساحة الدخول الرئيسية للمعارض، بحيث كان الناس يسيرون عبرها للوصول إلى المناطق الأخرى من المبنى.

كما قامت المؤسسة بدور اجتماعي، ويتذكّر الكثيرون ببساطة الذهاب إلى هناك في نهاية كل أسبوع، أو تنظيم جدول أعمالهم حول عروضها. وتتذكر كندة سليمان، التي كان والدها، الكاتب السوري نبيل سليمان، يلقي محاضرات في المؤسسة: “كان يوم الخميس الأخير من الشهر مخصصاً للموسيقى العربية، بمشاركة مجموعة من المطربين العرب المدهشين مثل وردة وصباح فخري، وكان الجميع يعلمون موعد هذه الحفلات، كانوا يخططون لمدة شهر كامل لحضورها”.

وباعتبارها المسرح الوحيد في أبو ظبي، فقد استضافت المؤسسة عروضاً ثقافة رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مجموعة من النشاطات المحلية، مثل احتفالات تخرج المدارس ونهائيات الجمباز في نهاية الموسم.

واستضافت المؤسسة كبار الشخصيات عندما جاءوا إلى أبو ظبي، فعندما زار عمر البشير ، رئيس جمهورية السودان، أقامت المؤسسة الثقافية المعرض الأثري “كنوز السودان” وحضره نحو 4000 سوداني في يوم الافتتاح.