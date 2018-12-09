الامارات | "الأرصاد": رياح نشطة واضطراب الموج في الخليج العربي وبحر عمان

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": رياح نشطة واضطراب الموج في الخليج العربي وبحر عمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي وبحر عمان من اضطرابهما بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة التي تصل سرعتها إلى 42 كم / ساعة والتي تؤدي إلى ارتفاع الموج في كليهما .

وأضاف المركز - في بيان له اليوم - أن ارتفاع الموج يتراوح بين 4 إلى 6 أقدام في العمق وذلك من الساعة 8 صباح اليوم و حتى الساعة 8 صباح غد الإثنين.