الامارات | أمل القبيسي: قيادتنا خلف إنجازات المرأة الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن أمل القبيسي: قيادتنا خلف إنجازات المرأة الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدكتورة أمل القبيسي: «مبادرات قيادتنا السياسية ووعي شعب الإمارات وثقته ودعمه للمرأة.. مكنتها لتكون ملهمة للنساء في منطقتنا العربية».

أكدت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل القبيسي، أن قيادة الدولة تقف خلف جميع الإنجازات المهمة التي حققتها المرأة الإماراتية. وقالت، بمناسبة توجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% اعتباراً من الدورة المقبلة، إن قرار سموه هو «سبق تاريخي للدولة على مستوى الوطن العربي».

- المرأة حققت إنجازات مهمة بفضل الجهد الكبير الذي مارسته «أم الإمارات». - حاضر المرأة الإماراتية هو امتداد طبيعي لماضٍ تراكمت فيه المكتسبات.

وأكدت القبيسي أن قيادتنا تسبق بأفكارها وأعمالها أحلام بنات الإمارات جميعاً، لافتة إلى أن «توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي، تحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد دورها الريادي والمؤثر في القطاعات الحيوية كافة في الدولة، خصوصاً في مجال المشاركة السياسية والعمل البرلماني، وبذلك تحقق المرأة الإماراتية في زمن قياسي ما حققته مثيلاتها في العالم في عقود طويلة، بل تتفوق عليهن».

وقالت إن الإمارات استطاعت ترسيخ ريادتها وقيادتها إقليمياً وعالمياً على صعيد تمكين المرأة لاسيما في العمل البرلماني، مشيرة إلى أن «مبادرات قيادتنا السياسية والوعي الناضج لدى شعب الإمارات، الذي ندين له بالفضل لاحترامه وثقته ودعمه للمرأة الإماراتية.. كل ما سبق مكن المرأة الإماراتية لتكون ملهمة للنساء في منطقتنا العربية، وقدوة لبنات الغد في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي، ونبراساً للتشريعات العادلة والمنصفة، ليس فقط لحقوق المرأة أو ما تعارفت عليه المواثيق الدولية، وإنما نبراس ومنبر لدور المرأة في الإنجاز والإبداع، والابتكار والعطاء، والطاقة الإيجابية والتنمية الشاملة المتوازنة والمستدامة».

وأشارت القبيسي إلى أن «هذا اليوم التاريخي يتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني ومئوية القائد المؤسس، الذي أسس قواعد نهضة المرأة الإماراتية وصاغ مبادئها، سواء من خلال دستور الدولة، الذي يمثل الضمانة التشريعية الأساسية لحقوق المرأة، أو من خلال توجيهاته وسياساته وقراراته، طوال مرحلة التأسيس»، مضيفة أن «سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، (أم الإمارات)، أسهمت بشكل رئيس في تلك الجهود بشراكتها ورحلة عطائها مع القائد المؤسس، وفق نهج حضاري ورؤية استشرافية واعية لسموها. لولا هذه القناعات الرائدة لصاحبة الإنجازات والبصمات الخالدة في مسيرة نهضتنا، بقيمة ومحورية دور المرأة في عملية التنمية، لما وصلنا إلى المكانة التي ارتقت إليها المرأة الإماراتية، التي حصدت ثمار دعم لا محدود طوال مرحلتي التأسيس والتمكين، وباتت موضع تقدير عالمي، بإنجازات ونجاحات حققتها لوطنها وللبشرية جمعاء».

وأوضحت أن «حاضر المرأة الإماراتية هو امتداد طبيعي لماضٍ تراكمت فيه المكتسبات فجاءت خطى وسياسات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ترسيخاً لتمكين المرأة، وإضافة لمنجزات جديدة لآفاق تطورها ونهضتها. وهذا ما عبرت عنه استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي». وأشارت إلى الدعم اللامحدود من قبل سموه للمرأة الإماراتية، مستشهدة في هذا الصدد بكلمات قالها سموه: «نحن تجاوزنا مرحلة تمكين المرأة نحن نمكن المجتمع عن طريق المرأة، ونمكن اقتصادنا بتعزيز دورها ونطور خدماتنا الحكومية عندما تتولى المناصب القيادية».

كما عبرت عن اعتزازها بالدور الرائد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في رؤيته الحكيمة بعيدة المدى وسعيه الحثيث لبناء المستقبل المشرق اليوم، ودعمه اللامحدود الحنون لبنات الإمارات بشتى السبل، وكذلك إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الكرام. وبذلك تكتمل منظومة العمل السياسي الداعمة لنهضة المرأة الإماراتية.

وقالت إن دولة الإمارات وفقاً لهذه التوجيهات تسجل اليوم إحدى أعلى نسب مشاركة المرأة في العمل البرلماني على مستوى العالم، والأعلى على مستوى الوطن العربي. كما سجلت سابقة على مستوى المنطقة والشرق الأوسط بانتخاب أول امرأة رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي.

وأضافت أن المرأة الإماراتية تمكنت خلال مدة وجيزة من تحقيق إنجازات مهمة، بفضل المثابرة الدؤوبة والجهد الكبير الذي مارسته «أم الإمارات» لوضعها على مستوى متقدم بالنسبة لنساء العالم، حيث استطاعت دولة الإمارات العربية أن تكون رائدة في مجال تمكين المرأة بالمنطقة، بعد أن فتحت المجال أمامها لتولي مناصب قيادية في القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء، واحتلت المرأة الإماراتية مكانة متميزة ومتقدمة في مسيرة التنمية بالدولة وأصبحت تلعب دوراً مهماً وفاعلاً في المجالات كافة. وأكدت القبيسي أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لها الفضل الأكبر فيما وصلت إليه بنت الإمارات من نجاحات وما حققته من إنجازات مشهودة، فسموها تقف وراء كل قصة نجاح لبنت الإمارات على أرضنا الطيبة، وندين لها جميعاً، كإماراتيات، بعظيم الفضل في ما حققناه على الصعد الوظيفية والتعليمية والاجتماعية والثقافية. وقالت إن نهج دولة الإمارات في تمكين المرأة يمثل نموذجاً متفرداً يحتذى به على مستوى العالم، فالمرأة الإماراتية شريكة في مسيرة التنمية، وتعد جزءاً لا يتجزأ من رؤية الدولة لاستشراف المستقبل، مشيرة إلى أن المرأة من مشاركتها في العمل السياسي والبرلماني حققت نجاحات على الصعيد المحلي والعربي والدولي متميزة وغير مسبوقة، وأثبتت مشاركتها الفاعلة على جميع الصعد وفي المحافل الدولية.