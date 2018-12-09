الامارات | محاكمة 3 متهمين قيدوا امرأة وسرقوا مصوغاتها الذهبية

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة 3 متهمين قيدوا امرأة وسرقوا مصوغاتها الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنايات بالشارقة في قضية اتهم فيها ثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية بالاستيلاء على مصوغات ذهبية بقيمة 6000 درهم، بعد تقييد المجني عليها بحبل داخل منزلها.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد، الذي يعمل في شرطة الشارقة، والذي بين أن الشرطة تلقت بلاغاً من المجني عليها يفيد بتعرضها للسرقة داخل منزلها، فانتقلت الدوريات المعنية إلى مكان الواقعة في «الشهباء»، حيث عثر على المرأة مقيدة بحبل، ولم يكن معها أحد في المنزل سوى طفلين، هما ابناها ويبلغان (خمس وست سنوات).

وأشار الشاهد إلى أن المجني عليها ذكرت أن ثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية، (أحدهم يعمل مع زوجها في تخليص المعاملات، وهو من أوهمها بأن زوجها أرسله لإحضار بعض الأوراق المهمة)، وعندما فتحت الباب فوجئت بدخول شخصين آخرين معه إلى المنزل، حيث قيدوها وسرقوا منها مصوغات ذهبية بقيمة 6000 درهم.

وأضاف الشاهد أن المتهمين اعترفوا في محضر التحقيقات ببيع الذهب لأحد المحال التجارية المتخصصة في بيع وشراء المجوهرات واقتسموا المال بينهم.

فيما أجلت المحكمة النظر في القضية إلى حين استدعاء الشاكية والاستماع الى أقوالها ومواجهتها بالمعتدين الثلاثة.