الامارات | رعاية طبية واجتماعية متنقلة تصل كبار المواطنين في أيِّ مكان

شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية طبية واجتماعية متنقلة تصل كبار المواطنين في أيِّ مكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «نوصلكم» تستهدف توفير 24 جهازاً طبياً للوحدة المتنقلة لعلاج كبار المواطنين بالمنازل. من المصدر

تعتزم وزارة تنمية المجتمع توفير خدمة وحدات الرعاية المتنقلة لكبار المواطنين أينما وجدوا، التي كانت تقتصر على دور العلاج والرعاية والمستشفيات، وبلغ عدد الذين استفادوا من الخدمة، خلال العام الجاري، 385 مسناً ومسنة.

وقالت مستشار في الوزارة، حصة تهلك، لـ«الإمارات اليوم»، إن الخدمة تنقسم إلى شقين: أحدهما يعنى بتقديم الرعاية الطبية، والآخر يتعلق بالوقوف على حاجات كبار المواطنين الاجتماعية والإنسانية، بما فيها تيسير إنجاز معاملاتهم، وتذليل أي صعوبات تواجههم للعمل على حلها بسرعة وفاعلية.

وأوضحت أن الوزارة تقدم خدمة الوحدات المتنقلة، ضمن مبادرة «نوصلكم»، التي أطلقتها عام 2016، بهدف الوصول إلى كبار المواطنين في دور المسنين والمستشفيات، لكن سيتم توسيع نطاق الخدمة ليتم توفيرها في أي مكان وجدوا به، سواء في منازلهم أو في أي موقع آخر.

وقالت إن الخدمات التي تقدمها الوحدات المتنقلة، تتلخص في خمس خدمات أساسية، تتضمن خدمات صحية أولية، وخدمات العلاج الطبيعي، وخدمات اجتماعية، وخدمات توعوية وتثقيفية، بالإضافة إلى خدمة توفير بعض الأجهزة، التي يحتاجها كبار المواطنين.

وأفادت بأن مبادرة «نوصلكم» تهدف إلى التعرف إلى احتياجات كبار المواطنين، وعلاقتهم بأسرهم.

وكانت الوزارة أعلنت، منتصف العام الجاري، عن أن إطلاق مبادرة «نوصلكم» في إمارة عجمان تستهدف توفير 24 جهازاً طبياً للوحدة المتنقلة لعلاج كبار المواطنين بالمنازل، من خلال وضع خطة علاجية تتناسب مع كل حالة في محيط أسرتها.

استطلاع

طرحت وزارة تنمية المجتمع، على موقع حكومة الإمارات، مطلع الشهر الجاري، استطلاعاً للرأي للأخذ بمقترحات الجمهور، والاطلاع على الأفكار التي تخدم مبادرة «نوصلكم»، والفئة المستهدفة من خدماتها. وستقوم الوزارة برصد وتحليل الأفكار، ليتم تبني وإضافة خدمات ومبادرات جديدة.