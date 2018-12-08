الامارات | وفاة طفلة إثر سقوطها من الطابق الخامس

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلة إثر سقوطها من الطابق الخامس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت طفلة من الجنسية العربية تبلغ من العمر 7 أعوام حتفها اثر سقوطها من شرفة منزل ذويها الكائن في الطابق الخامس ببرج سكني في منطقة المصلى بالشارقة مساء أمس.



وكان بلاغا قد ورد إلى غرفة عمليات القيادة العامة بشرطة الشارقة يفيد بسقوط طفلة من شرفة احدى الشقق ،فانتقلت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف الوطني وفرق البحث الجنائي إلى موقع الحادث وتبين أن الطفلة سقطت من شرفة غرفة المعيشة ما نتج عنه إصابتها بإصابات بليغة وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى القاسمي إلا أنها فارقت الحياة بعد نقلها إلى المستشفى.