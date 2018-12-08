الامارات | أمل القبيسي : رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الى 50% خطوة تاريخية

شكرا لقرائتكم خبر عن أمل القبيسي : رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الى 50% خطوة تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الشكر والتقدير والعرفان إلى القيادة الرشيدة للدولة بمناسبة توجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% اعتبارا من الدورة القادمة.

وقالت القبيسي " في هذا اليوم التاريخي ، الذي يضاف الى سجل إنجازات قيادتنا الرشيدة، نرفع أسمى آيات الشكر الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، "

وأضافت " نؤكد عميق التقدير والولاء والامتنان والعرفان، ونجدد عهدنا لقيادتنا الرشيدة بأن تكون ابنة الامارات عند حسن الظن بها، وعلى قدر ثقتهم الغالية وأن نكون دائما القدوة الحسنة وحيث عهدتمونا أوفياء لقيادتنا ولدولة الإمارات وقيمها ومبادئها التي تعلمناها على يديكم، وتربينا ونشأنا عليها في مدرسة زايد الخير والعطاء، "طيب الله ثراه"؛ فقد تعلمنا أن الأمم لا ترقى سوى بجهود أبنائها المخلصين، وأنتم رمز الإخلاص للوطن، وقدوتنا ومصدر إلهامنا ورمز عزتنا ومجدنا".

وأكدت إن قيادتنا الرشيدة تسبق بأفكارها واعمالها أحلام بنات الامارات جميعا وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة القادمة، خطوة تاريخية وتعتبر سبقا لدولة الامارات على مستوى الوطن العربي ، تحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية وتؤكد على دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة خاصة في مجال المشاركة السياسية والعمل البرلماني وبذلك تحقق المرأة الإماراتية في زمن قياسي ما حققته مثيلاتها في العالم في عقود طويلة، بل تتفوق عليهم.

وقالت القبيسي ان دولة الإمارات استطاعت بما هيأته القيادة الرشيدة، ترسيخ ريادتها وقيادتها إقليميا وعالميا على صعيد تمكين المرأة لاسيما في العمل البرلماني... مشيرة الى ان مبادرات قيادتنا السياسية والوعي الناضج لدى شعب الامارات الذي ندين له بالفضل لاحترامه وثقته ودعمه للمرأة الإماراتية مكن المرأة الإماراتية لتكون ملهمة للنساء في منطقتنا العربية، وقدوة لبنات الغد في كل منطقة الشرق الأوسط والمستوى العالمي.

وأضافت ان القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أسس قواعد نهضة المرأة الإماراتية وصاغ مبادئها سواء من خلال دستور الدولة، الذي يمثل الضمانة التشريعية الأساسية لحقوق المرأة، أو من خلال توجيهاته وسياساته وقراراته، طيلة مرحلة التأسيس، وحيث أسهمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" بشكل رئيسي في تلك الجهود بشراكتها ورحلة عطائها مع القائد المؤسس، وفق نهج حضاري ورؤية استشرافية واعية لسموها..مؤكدة انه لولا هذه القناعات الرائدة لصاحبة الإنجازات والبصمات الخالدة ، لما وصلنا إلى المكانة التي ارتقت إليها المرأة الإماراتية، التي حصدت ثمار دعم لا محدود طيلة مرحلتي التأسيس والتمكين، وباتت موضع تقدير عالمي، بإنجازات ونجاحات حققتها لوطنها وللبشرية جمعاء.

وأوضحت القبيسي ان حاضر المرأة الإماراتية هو امتداد طبيعي لماضٍ تراكمت فيه المكتسبات فجاءت خطى وسياسات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ترسيخاً لتمكين المرأة، وإضافة لمنجزات جديدة لآفاق تطورها ونهضتها وهو ما عبرت عنه استراتيجية دولة الامارات العربية المتحدة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ..مشيرة الى الدعم اللامحدود من قبل سموه للمرأة الإماراتية مستشهدة في هذا الصدد بقول سموه " نحن تجاوزنا مرحلة تمكين المرأة نحن نمكن المجتمع عن طريق المرأة ونمكن اقتصادنا بتعزيز دورها ونطور خدماتنا الحكومية عندما تتولى المناصب القيادية".

وعبرت عن عميق الاعتزاز والفخر بالدور الرائد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في رؤيته الحكيمة بعيدة المدى وسعيه الحثيث لبناء المستقبل المشرق ودعمه اللامحدود الحنون لبنات الامارات بشتى السبل وفي كافة المجالات، وكذلك إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات الكرام.

وأكدت أمل القبيسي أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لها الفضل الأكبر فيما وصلت إليه بنت الامارات من نجاحات وما حققته من إنجازات مشهودة، فسموها تقف وراء كل قصة نجاح لبنت الإمارات على أرضنا الطيبة، وندين لها جميعاً، كإماراتيات، بعظيم الفضل فيما حققناه على الصعد الوظيفية والتعليمية والاجتماعية والثقافية.

وقالت القبيسي نبارك لجميع بنات الامارات على الثقة الغالية من قبل القيادة الحكيمة على دور المرأة وتحملها المسؤولية بكل كفاءة واقتدار وتميز في جميع المجالات فهنيئا لنا جميعا بهذا القرار التاريخي.

وأكدت في ختام تصريحها ان قيادتنا الرشيدة تخطو بخطى واثقة نحو المستقبل بنهضة حضارية شاملة تتشارك فيها المرأة مع أخيها الرجل كتفاً بكتف، فالرجل هو الشريك الاساسي للمرأة في كل إنجاز ونجاح والتكامل بين المرأة والرجل هو تكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد في تلاحم مجتمعي يرسى مقومات التقدم في شتى القطاعات، وبما يتوافق مع قيمنا وتقاليدنا ويحافظ على هويتنا الوطنية وخصوصيتنا الثقافية.