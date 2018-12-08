الامارات | 13 نوعاً من الإجازات لموظفي حكومة دبي بدءاً من الشهر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن 13 نوعاً من الإجازات لموظفي حكومة دبي بدءاً من الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - القانون الجديد تضمّن زيادة في عدد أيام الإجازات وربطها بالدرجة الوظيفية بدلاً من الفئة الوظيفية. أرشيفية

حدّد قانون الموارد البشرية الجديد 13 نوعاً من الإجازات لموظفي حكومة دبي، يمكنهم الحصول عليها بدءاً من يناير المقبل، كما أضاف القانون الجديد أياماً للإجازات الدورية، وربطها بالدرجة الوظيفية، بدلاً من الفئة الوظيفية، فضلاً عن مزايا أخرى أُضيفت لبعض أنواع الإجازات، وفق دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وأوضحت الدائرة لـ«الإمارات اليوم» أن قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، حدد 13 نوعاً من الإجازات يمكن لموظفي حكومة دبي الحصول عليها بدءاً من يناير المقبل، هي: «الإجازة الدورية، الإجازة المرضية، إجازة الأمومة والوضع والرعاية، إجازة الأبوة، إجازة الحداد، إجازة عدة الوفاة، إجازة الحج، إجازة المشاركة في الفعاليات، إجازة مرافقة مريض، إجازة مرافقة الزوج، الإجازة الدراسية، الإجازة بدون راتب، وأخيراً إجازة تأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية».

وفي ما يتعلق بالإجازة الدورية تضمّن القانون الجديد زيادة في عدد أيامها، وربطها بالدرجة الوظيفية بدلاً من الفئة الوظيفية، حيث تم تحديدها بـ30 يوم عمل للموظفين على الدرجة 12 فما فوق، و25 يوم عمل بالنسبة للدرجات من الرابعة حتى الحادية عشرة، و18 يوم عمل للدرجات من الثالثة فما دون، ولغايات تنظيمية نص المشرع على أن تتولى الدائرة تنظيم الإجازات الدورية لموظفيها بما يضمن حسن سير العمل فيها.

وألزم القانون الجديد الرئيس المباشر للموظف بالرد على طلب الإجازة خلال مدة لا تزيد على 10 أيام عمل من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة قانوناً، وذلك منعاً لأي تعسف في عدم إجابة الموظف على طلب إجازته.

ونص القانون على زيادة مدة الإجازة المرضية للموظف المواطن، حيث أصبحت مدة هذه الإجازة لا تزيد في مجموعها على سنة واحدة، وإذا تبين حاجته إلى تمديد الإجازة المرضية مع إمكانية امتثاله للشفاء، فيتم تمديدها بما لا يزيد على سنة واحدة أخرى حداً أقصى، وفي هذه الحالة يبقى مستحقاً لراتبه الشامل خلال السنة الأولى وراتبه الإجمالي عن السنة الثانية، فضلاً عن إمكانية تقليص عدد ساعات عمل الموظف لأسباب صحية بناءً على توصية اللجنة الطبية، على ألا يقل عدد ساعات عمله اليومية عن خمس ساعات، وتقوم اللجنة الطبية في هذه الحالة بمراجعة الحالة المرضية للموظف كل ثلاثة أشهر، وإعداد تقرير طبي مفصل عن حالته المرضية.

وفي ما يتعلق بإجازة الأبوة فقد تم تحديدها بثلاثة أيام عمل كما كانت، إلا أنه تم توسيع نطاقها لتشمل الحالات التي تكون فيها واقعة الولادة خارج الدولة، بعد أن كانت تمنح فقط إذا كانت واقعة الولادة داخل الدولة، أما إجازة الحداد فقد تم زيادة عدد أيام تلك الإجازة بالنسبة للأقارب من الدرجة الثانية لتصبح خمسة أيام عمل كما هي الحال بالنسبة للأقارب من الدرجة الأولى، كما نص القانون على أن مدة إجازة عدة الوفاة للموظفة المسلمة هي أربعة أشهر وعشرة أيام تبدأ من تاريخ وفاة الزوج أو حتى تضع حملها.

وفي ما يتعلق بإجازة المشاركة في الفعاليات، فقد تم تحديد مدة هذه الإجازة بما لا يزيد على شهرين في المرة الواحدة عن كل فعالية تتعلق بالمشاركة في الفرق الوطنية أو المسابقات أو الأنشطة الرياضية أو البرامج الاجتماعية أو الثقافية أو التطوعية أو لأي أسباب أخرى لا تتعلق بعمل الدائرة، والتي تتطلب مشاركة الموظف فيها. ووسّع القانون الجديد نطاق الأقارب في الحصول على إجازة مرافقة المريض، بحيث أصبح يمكن للموظف مرافقة قريبه المريض من الدرجة الثانية في حال كان العلاج داخل الدولة، وقريبه المريض من الدرجة الثالثة في حال كان العلاج خارج الدولة.

وفي ما يتعلق بالإجازة الدراسية، قسّمها القانون إلى نوعين: إجازة دراسية بنظام التفرغ الكامل، وتكون مدتها هي المدة ذاتها المقررة للحصول على المؤهل العلمي المعتمد، وتكون براتب شامل، وإجازة دراسية بنظام التفرغ الجزئي، وتمنح للموظف المسجل في برنامج التعلم عن بعد داخل الدولة أو خارجها، أو المنتظِم في الدراسات المسائية في إحدى المؤسسات التعليمية المعترف بها في الدولة، وفي هذه الحالة يستحق الموظف إجازة براتب شامل لأداء الامتحانات، تحدد مدتها وفقاً لبرنامج الامتحانات المعتمد، وإجازة إضافية براتب شامل سابقة على تاريخ الامتحان بمدة لا تزيد على خمسة أيام عمل في كل فصل دراسي إذا كانت الامتحانات تؤدّى داخل الدولة، ولا تزيد على 10 أيام عمل إذا كانت الامتحانات تؤدّى خارج الدولة.

كما يستحق الموظف استراحة دراسية قصيرة لمدة لا تزيد على ساعتين لحضور الحصص الدراسية في أي برنامج دراسي معتمد، وذلك حتى انتهاء هذا البرنامج، وإجازة براتب شامل لإعداد أبحاث ومشاريع ورسائل التخرّج وفقاً للمتطلبات المعتمدة لدى المؤسسة التعليمية، وذلك لمدة لا تزيد على خمسة أيام عمل إذا كانت الدراسة داخل الدولة، و10 أيام عمل إذا كانت الدراسة خارج الدولة في حال كانت الدراسة بنظام الأبحاث والمشاريع البحثية والعلمية، وليس بنظام الامتحانات.

الخدمة الوطنية

حدّد القانون الجديد إجازة تأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، حيث يُصرف للموظف في هذا النوع من الإجازة الراتب الشامل وأي علاوات أو بدلات أخرى، وتعتبر مدة هذه الإجازة مدة خدمة فعلية للموظف، ويستحق عنها إجازة دورية وبدل تذاكر السفر.

10

أيام عمل، مهلة رد الرئيس المباشر للموظف على طلب الإجازة، وتعتبر بعد ذلك مقبولة قانوناً.