كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| قد يكون هذا التحدي هو “الأصعب” من نوعه.. فما هو؟

حواجز تتحدى المتبارين على الصمود، وعقبات تختبر قدراتهم الذهنية.. فإذا كنت من محبي التحديات الشاقة، ربما عليك أن تجرب هذا التحدي المليء بالوحل في دبي.

التقرير التالي لموقع سي إن إن يسلط الضوء على هذا التحدي: