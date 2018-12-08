كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| تعرف على القروض الاستهلاكية التي حصل عليها مواطنو الخليج

نمت القروض الاستهلاكية في أغلب دول الخليج بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، فيما سجلت الإمارات أعلى قيمة للقروض الاستهلاكية بين دول مجلس التعاون، عند 89.9 مليار دولار.

الفيديو التالي لموقع سي إن إن يسلط الضوء على هذه القروض: