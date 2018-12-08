كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| تعرف على القروض الاستهلاكية التي حصل عليها مواطنو الخليج
نمت القروض الاستهلاكية في أغلب دول الخليج بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، فيما سجلت الإمارات أعلى قيمة للقروض الاستهلاكية بين دول مجلس التعاون، عند 89.9 مليار دولار.
الفيديو التالي لموقع سي إن إن يسلط الضوء على هذه القروض:
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| تعرف على القروض الاستهلاكية التي حصل عليها مواطنو الخليج على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سنيار وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سنيار ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .