كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| شركة تقدم تصميم مميز لمسجد جديد في دبي

كشفت شركة rzlbd architects عن اقتراح لتصميم مسجد جديد في خور دبي. وبدلاً من أن يصبح إضافة إلى المخطط الرئيسي لميناء الخور، ينوي التصميم إعطاء الانطباع بأنه كان دائمًا موجودًا هناك.

وهناك بضعة عناصر على السطح تعلن عن التدخل المقترح، وأبرزها المئذنة النحاسية الأنيقة، والتي تحدِّد مع برج دبي الجديد المحور الغربي الشرقي للخطة الرئيسية.

التصميم المقترح من قبل المعماريين يترك غالبية الموقع كمساحة عامة مفتوحة، وتتعارض أفقية هذه المنصة مع عمودية برج الخور الأيقوني.

ومن أجل حماية المقدسات والهدوء في قاعة الصلاة، يتم استيعاب جميع الأنشطة تحت الأرض، ويشتمل المخطط أيضًا على بركة انعكاس مستديرة محاذية للقبلة وتعلن عن وجود الفضاء الرئيسي للعبادة تحتها، بحسب موقع designboom.

ويحمي الهيكل الجوفي مكونات المبنى، ويخلق كتلة حرارية لتخفيف تأثير الاختلاف النهاري الكبير في درجة الحرارة الخارجية بينما تغطي قاعة الصلاة مع بركة الانعكاس، وتقلل من كسب الحرارة من الشمس في البيئة القاحلة.

ومن أجل خلق شعور بالأناقة والأهمية الروحية، يُنظر إلى المسجد على أنه هيكل متناهي الشكل يركز على البناء ككيان، مع وجود جو من الاستمرارية والجودة والانتماء السياقي.

المواد المستخدمة في المشروع هي الخرسانة البيضاء المصبوبة في الموقع، وباستخدام هذه المادة، يضيف المهندسون المعماريون إلى مفهوم إنشاء تصميم متكامل في منطقة الميناء وجزيرة الخور ويظهر كما لو كان موجوداً في المنطقة منذ وقت طويل.