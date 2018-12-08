كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كاديلاك تفتتح أول فندق لها بالعالم في دبي

افتتحت كاديلاك، العلامة التجارية الفاخرة للسيارات في الولايات المتحدة، أول فندق لها بالعالم في دبي، حيث ظهرت في نسخة هذا العام من Sole DXB.

ويفتتح الفندق حتى اليوم السبت 8 كانون الأول / ديسمبر فقط، واستقبل المئات من رواد المهرجانات في ليلة الافتتاح، حيث تم التعامل مع عمليات التنشيط حسب الطلب من كاديلاك قبل التوجه إلى السطح للاستمتاع بمناظر بزاوية 180 درجة عبر المهرجان الثقافي في منطقة التصميم بدبي.

كما قام فندق كاديلاك أيضًا بكشف الستار عن العلامة التجارية الإقليمية لأول سيارة دفع رباعي مدمجة لها، وهي سيارة XT4، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وحضر حفل الافتتاح الرسمي بعض من الشخصيات الاجتماعية المؤثرة وأصحاب النفوذ من جميع أنحاء الشرق الأوسط.

هذه هي السنة الرابعة التي تشارك فيها كاديلاك مع SOLE DXB، وهو مهرجان ثقافي لجيل الألفية.