كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 3 مطاعم لتناول الفطور في دبي هذا الأسبوع

تشهد دبي من وقت لآخر افتتاح مطاعم جديدة، وتقوم مطاعم أخرى بعمليات تجديد ديكوراتها وتحديث قوائم الطعام.

وفيما يلي، مجموعة من المطاعم التي يُنصح بتناول الفطور فيها بدبي هذا الأسبوع، بحسب موقع واتس أون:

Blaze Burger

يشتهر مطعم برجر الذواقة Blaze Burgers بشطائر البرغر والميلك شيك المعبأة بشكل كبير، ويمكن للضيوف في فرع المطعم في The Walk، JBR الاستمتاع بأطباق مثل برغر البيض وعصائر التوست الفرنسية وزبدة الفول السوداني وشطائر الموز المشوي.

هاتف: 042424523. blazeburgers.com

Black Tap

تشتهر بلاك تاتش بشطائر البرغر والميلك شيك، وهو من أشهر مطاعم الوجبات السريعة في دبي على إنستغرام، ولكن هل تعلم أيضًا أن Black Tap بدأ للتو في تقديم وجبة الفطور في عطلات نهاية الأسبوع؟ حيثث تتوفر الأطباق المميزة في كل من JBR و Al Naseem، وتشمل خيارات الإفطار القياسية مثل وكذلك بعض أنواع الأمريكية مثل الدجاج والفطائر المقلية.

Facebook.com/BlackTapDubai

Andes

مقهى راقي أمر لا بد لمحبي الطعام الشهي من زيارته، وليس من الأسهل العثور عليه – يقع في مكاتب One Central الجديدة، ولكنه يستحق ذلك بمجرد الوصول إلى هناك. ويقدم جميع أنواع البيض العضوي والكلاسيكيات الشعبية والخبز المحمص الفرنسي المميز. وهناك مجموعة من العصائر الباردة والأطعمة النباتية، وكذلك بعض أنواع القهوة عالية الجودة.

Andes، One Central، مركز دبي المالي العالمي، هاتف: 043389935. andesrestaurants.com