كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف واجه موسيقي في دبي بطاقات المسّاج المزعجة؟
لا شك أن الحصول على بطاقات المسّاج غير المرغوبة على السيارات أمر مزعج للغاية للغاية، خاصة إذا كانت تغطي ما يقرب من نصف نوافذ سيارتك.
وعلى الرغم من أن هذا السلوك غير قانوني الآن بالنسبة لموزعي بطاقات المسّاج، إلا أن الكثير منهم لا زالوا يخرقون هذه القاعدة.
لكن يبدو أن هذا السائق في منطقة البرشاء قد سئم من وضع بطاقات على سيارته، فكتب بطاقة خاصة مع ملاحظة لموزعي بطاقة المساج قال فيها : “يُرجى عدم وضع البطاقات”.
وتم تحميل الصورة يوم الأربعاء 5 ديسمبر بواسطة الموسيقار المقيم في دبي هاريس ديو سميث على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحسب موقع thecityvibesuae.
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