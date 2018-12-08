الامارات | محاكمة عربي بحيازة وتعاطي المخدرات

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة عربي بحيازة وتعاطي المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنح الشارقة قضية، اتهم فيها شاب من جنسية دولة عربية بتهمة تعاطي وحيازة المؤثرات العقلية، إذ تمكنت فرق التحريات في شرطة الشارقة من ضبطه وبحوزته مخدر الكريستال.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى شرطة الشارقة، يفيد بأن شاباً يتعاطى ويحوز المخدرات بقصد التعاطي، وعلى أثره تحركت فرقة من إدارة المخدرات إلى مكان البلاغ، وتم ضبط المتهم وبعد تفتيشه تم اكتشاف أن بحوزته حبوب الكريستال في جيبه.

وأقر المتهم في محاضر التحقيقات بحيازته المخدر بقصد التعاطي، وبمواجهة المحكمة للمتهم بالتهم المنسوبة إليه أنكرها، ورجع عن اعترافاته الواردة بالتحقيقات، وطلب أجلاً لتقديم الدفاع. بدورها، أجلت المحكمة القضية إلى تاريخ 19 ديسمبر المقبل، لتقديم الدفاع.