الامارات | 14 ألف طالب استفادوا من محاضرات للتوعية بمخاطر التنمّر

شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ألف طالب استفادوا من محاضرات للتوعية بمخاطر التنمّر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي نفذت 12 محاضرة. من المصدر

استفاد أكثر من 14 ألف طالب وطالبة من 12 محاضرة، نفذتها إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي لطلاب المدارس، خلال 15 يوماً، بهدف التثقيف والتوعية من التنمر وخطورته.

وأوضح رئيس قسم توعية المجتمع في إدارة الشرطة المجتمعية، المقدم سيف الجابري، أن التنمر سلوك خاطئ وفعل عدواني، يُستغل فيه ضعف الطرف الآخر أو طيبة قلبه لإيذائه، ويكون المتنمر فرداً أو مجموعة طلاب متنمرين يتخذون العنف سلوكاً ثابتاً في تعاملاتهم، وقد يكون السبب سوء التنشئة الأسرية والاجتماعية، وكلهم ضحايا يحتاجون للعلاج النفسي والسلوكي.

ولفت إلى وجود برامج توعية ومهارات متبعة في حل المشكلات المسببة للعنف والتنمر، مؤكداً أهمية دور الأسرة في غرس القيم الإيجابية، وتعويد الأبناء على حسن التصرف في المواقف الصعبة.

وأكد الجابري أهمية دور المدرسة في المتابعة، ورصد الظواهر المقلقة، ومتابعة سلوك الطلاب يومياً خلال الدوام المدرسي، وتفعيل دور مجالس الآباء وأولياء الأمور لمتابعة أبنائهم.