الامارات | افتتاح مركز تعيين شامل في شرطة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز تعيين شامل في شرطة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الرميثي خلال تدشين مركز التعيين الشامل. من المصدر

دشن قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء محمد خلفان الرميثي، مركز التعيين الشامل لتسهيل إجراءات التوظيف التابع لإدارة الاختيار والتعيين بقطاع الموارد البشرية، مؤكداً أهميته في تحقيق أولويات شرطة أبوظبي في الاهتمام بالكوادر الوطنية وتحفيزها على الإبداع والتطور في بيئة عمل تشجعهم على الارتقاء بمسيرة التحسين والتطوير التي تشهدها شرطة أبوظبي في المجالات كافة. ووجّه الرميثي بضرورة العمل على سرعة إنجاز معاملات المتقدمين بما يمكنهم من الالتحاق بالبرامج والدورات التدريبية المتخصصة والهادفة التي أعدتها شرطة أبوظبي، لمتابعة المستجدات في مجالات العمل والارتقاء بإمكاناتهم الوظيفية، بما يحقق المزيد من الإنجازات التطويرية للعمل الشرطي والأمني.

ونوه بجهود إنجاز هذا المركز وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتطورة بما يلبي تطلعات القيادة وحرصها المستمر على إسعاد أبناء الوطن، والارتقاء بإمكاناتهم في خدمة العمل الشرطي والأمني.

وأكد مدير إدارة الاختيار والتعيين، العميد محمد سعيد الكعبي، حرص شرطة أبوظبي على أن تكون في طليعة المؤسسات التي تتبنى الاساليب والأنظمة الحديثة في تطوير عملها الإداري والشرطي، وتعزيز ورفع جودة وكفاءة العمل ومضاعفة الإنتاجية، وفق أفضل الممارسات والأساليب الحديثة والمجرّبة في مختلف القطاعات.

وأوضح أن المركز يقدم حزمة من الخدمات المتكاملة، تشمل تسهيل الإجراءات للمتقدمين للعمل بشرطة أبوظبي، بوضع كل الإجراءات المطلوبة للتوظيف تحت سقف واحد، بما يضمن عملاً أدق واستثماراً أفضل للوقت والجهد، ووفق منظومة متميزة وبتقنيات حديثة تحقق أفضل معايير التعيين المطبقة عالمياً.