الامارات | ماراثون «أدنوك» يغلق طرقاً مؤقتاً في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون «أدنوك» يغلق طرقاً مؤقتاً في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الإغلاقات تشمل شوارع الكورنيش والملك عبدالله والمارينا مول. من المصدر

أعلنت لجنة السلامة المرورية بإمارة أبوظبي عن إغلاق مؤقت في عدد من الطرق بالعاصمة لمدة ساعتين اليوم، تزامناً مع انطلاق ماراثون أدنوك أبوظبي العالمي الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بما يسهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يمثل ترسيخاً جديداً لما وصلت اليه أبوظبي من تطور في تنظيم السباقات العالمية.

وأوضحت أن مسارات طرق الماراثون العالمي التي سيتم إغلاقها ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الثانية بعد الظهر، تشمل: شارع الكورنيش، شارع الملك عبدالله، المارينا مول. ودعت اللجنة السائقين إلى الالتزام بعدم السير والمرور عبر تلك الطرق خلال فترة الإغلاق المؤقت، واستخدام الطرق الموازية (البديلة) مثل شارعي زايد الأول والفلاح، وغيرهما.