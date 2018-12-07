الامارات | جونسون يستعرض إنجازات زايد الخير في جامعة أريزونا

شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يستعرض إنجازات زايد الخير في جامعة أريزونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جانب من المشاركين في محاضرةٍ عن زايد الخير. من المصدر

قال البروفيسور ميرل جونسون، الذي كان يشغل منصب مدير إدارة البستنة، خلال الفترة من 1969 وحتى 1972، وأحد معاصري المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إن المغفور له الشيخ زايد كان رجلاً حكيماً، وعمل لرفاهية وإسعاد شعبه، وحرص على استشرف المستقبل ووضع استراتيجية الأمن الغذائي، منذ توليه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، وقام بتأمين احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال محاضرة عن زايد الخير واستراتيجياته الاستباقية في نهضة الدولة، نظمتها الملحقية الشرطية بسفارة دولة الإمارات في واشنطن، بالتنسيق مع الطلاب المبتعثين من قبل الجهات الحكومية في الدولة، وذلك في مقر جامعة أريزونا توسان بالولايات المتحدة الأميركية، تحت إشراف وحضور مساعد الملحق الشرطي لشؤون القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الرائد عبدالعزيز الشريف.

وتحدث جونسون عن إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكان أبرزها ابتعاث مجموعة من الطلبة الإماراتيين لجامعة أريزونا، فضلاً عن توقيع اتفاقية مع الجامعة لتشييد محطة لتحلية المياه، وأخرى لإنتاج الطاقة الكهربائية في جزيرة السعديات بكلفة بلغت 3.2 ملايين دولار.

وأضاف: الشيخ زايد الإنسان، أنشأ العديد من المشروعات التنموية كان أبرزها تحسين خواص التربة وتوفير مصادر المياه، والحياة الكريمة لأهالي المنطقة، موضحاً أن أبناءه طلاب دولة الإمارات يقدمون نموذجاً يستحق الإشادة، وهم ينهلون العلم والمعرفة في جامعة أريزونا، لينفعوا بها الوطن عند عودتهم.