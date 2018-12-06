وزير الطاقة السعودي لواشنطن: لا أحتاج لإذن أحد لخفض الإنتاج

دبي - بواسطة محمد فارس صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الخميس، أن الولايات المتحدة "ليست في موقع" يسمح لها بأن تملي على منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) سلوكها.

وقال الفالح قبل اجتماع لأوبك في فيينا إن واشنطن "ليست في موقع يسمح لها بأن تقول لنا ماذا علينا أن نفعل". وأضاف "لا أحتاج إلى إذن أحد لخفض" الإنتاج.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا الأربعاء في تغريدة الدول الأعضاء في أوبك إلى عدم خفض الإنتاج، مؤكدا أن أسعار النفط العالمية يجب أن تظل منخفضة.

وكتب ترامب في تغريدة "نأمل أن تبقي أوبك على تدفق النفط كما هو دون قيود. العالم لا يريد ولا يحتاج أن يرى أسعار النفط ترتفع".

وأكد وزير النفط السعودي الخميس أن أوبك تريد الاتفاق على "خفض كاف" لإنتاجها النفطي من أجل إعادة التوازن إلى الأسواق.

وقال إن هذا الخفض الذي قد يتقرر خلال الاجتماع "يجب أن يتم توزيعه بالتساوي بين الدول الأعضاء" وفق النسب المئوية لإنتاجها. © Reuters الفالح قال إن واشنطن ليست في موقع يسمح لها بأن تملي على أوبك

ورأى الفالح أن خفضا بمقدار "مليون برميل يوميا" مرغوب فيه بدون أن يحدد ما إذا كان هذا الخفض عن مستوى الأهداف التي حددت في نهاية 2016 أو عن حجم إنتاج المجموعة في أكتوبر ونوفمبر.

وبلغ إنتاج أوبك في أكتوبر 32,99 مليون برميل يوميا حسب وكالة الطاقة الدولية بينما أعلنت السعودية عن زيادة في إنتاجها في نوفمبر.

وبينما يرى عدد من المحللين أن خفض الإنتاج مليون برميل يوميا لن يكون كافيا لإعادة التوازن إلى الأسواق، تراجعت الأسعار بنسبة 5 بالمئة بعد تصريحات الوزير السعودي.

وحوالي الساعة 10:35 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم فبراير إلى 58,62 دولارا بعد خسارته 2,94 دولار بالمقارنة مع سعر الإغلاق الأربعاء.

من جهته، قال وزير النفط الإيراني إن معظم دول أوبك تريد سعرا للخام يتراوح بين ستين وسبعين دولارا.