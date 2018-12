مطار أبوظبي يجمع خطوات 8000 مسافر يومياً ويحولها إلى طاقة

دبي - بواسطة محمد فارس © HnaUAE.com قدمت بواسطة

أعلنت مطارات أبوظبي عن افتتاح أول ممر تفاعلي بمنطقة الشرق الأوسط ضمن مطار أبوظبي الدولي، والذي يعمل على توليد الطاقة من خلال خطوات المسافرين، في المطار الذي يستقبل ما يقارب 2 مليون مسافر شهرياً. وأوضحت مطارات أبوظبي أن الممر التفاعلي سيُسهم في جمع خطوات حوالي 8000 مسافر يومياً، وتحويلها إلى طاقة كهربائية تعمل على تشغيل شاشات العرض وتوفير الطاقة اللازمة لإضاءة الممر بتحويل خطوات المسافرين بين المبنيين 1 و 3 في المطار إلى طاقة كهربائية.

جاءت تلك المبادرة بالتعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«بيفجين» بهدف تطوير ممر تفاعلي تبلغ مساحته 16 متراً مربعاً ليربط بين مبنيين رئيسيين في المطار الذي يحتضن أحدث تقنيات التكنولوجيا المُتطوّرة والمبتكرة بالعاصمة أبوظبي.

وستتضمن شاشات العرض معلومات حول عدد الخطوات ومقدار الطاقة الحالي إضافة إلى لعبة تفاعلية خاصة بالأطفال تُظهر طائرات ترتفع وتنخفض وفقاً لكمية الطاقة الجاري توليدها.

وقال أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة لمطارات أبوظبي: «جاء تعاوننا مع «مصدر» و«بيفجين» لإنشاء ممر تفاعلي متطور لنستعرض من خلاله تقنيات ومصادر الطاقة في المدن الذكية في المستقبل، وهي الخطوة التي تسعى مطارات أبوظبي من خلالها إلى تعزيز التزامها بتطبيق الممارسات المُستدامة عبر الاعتماد على مصدر جديد للطاقة النظيفة والمتجدّدة، إلى جانب رفع وعي وتثقيف المسافرين العابرين والمقيمين حول مصادر الطاقة المختلفة والحلول التي توفرها تقنيات خارج الشبكة (Off Grid)».وأضاف إن أداءنا البيئي ومبادراتنا المستدامة تظهر التزام مطارات أبوظبي المتواصل لتقديم حلول مُبتكرة لقطاع الطيران.

