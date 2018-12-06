كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| هكذا يتم توصيل الوقود إلى سيارتك في دبي

تلقى تطبيق تسليم الوقود CAFU، الذي تم ترقيته مؤخرًا في 30 نوفمبر 2018 أكثر من 10000 عملية تنزيل ويوفر الوقود سوبر 98 والخاص 95 للمقيمين في دبي وعجمان.

في الملف الشخصي للشركة، وصف المنظمون خدمة توصيل الوقود عند الطلب على أنها طريقة بسيطة وآمنة لتوفير الوقت بدلاً من الانتظار في الطابور في محطة البنزين، بحسب صحيفة غلف نيوز.

ويمكن للسائقين التسجيل في التطبيق، ثم تحديد موقع سياراتهم إما عن طريق إسقاط دبوس على الخريطة أو إدخال عنوانك يدويا.

وبعد ذلك، حدد مقدار الوقود الذي تحتاجه وجدولة وقت التسليم، سواء كنت بحاجة إلى الوقود على الفور، أو ترغب في حجز وقت التسليم في وقت لاحق من اليوم.

ويمكنك طلب وقود بقيمة 40 درهمًا على الأقل وصولًا إلى تعبئة الخزان بالكامل، مع فترات تسليم من الساعة 6 صباحًا حتى منتصف الليل يوميًا، بحسب موقع واتس أون.

ويمكنك إدخال تفاصيل بطاقتك داخل التطبيق، ثم يمكنك اختيار إما رسوم توصيل لمرة واحدة بقيمة 18 درهمًا (باستثناء ضريبة القيمة المضافة)، أو اختيار رسوم شهرية لعمليات تسليم غير محدودة مقابل 45 درهمًا (باستثناء ضريبة القيمة المضافة).

ونظرًا لأن التطبيق جديد نسبيًا، فإنه يقدم حاليًا عرضًا جديدًا يمكنك من خلاله عند الاشتراك الحصول على أول عملية تسليم والاشتراك في الشهر الأول مجانًا، وبالتالي لا توجد رسوم توصيل للشهر الأول.

لتنزيل التطبيق لهواتف أندرويد : من هنا

لتنزيل التطبيق لهواتف آبل: من هنا