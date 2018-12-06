كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا يشعر مُلّاك المكاتب بالضغوطات في دبي؟

لا يزال ارتفاع مستويات الإمداد يضغط على الملاك العقاريين في دبي لتقديم شروط جذابة تشمل فترات بدون إيجار ومساهمات مناسبة وغيرها من التنازلات. ووفقًا لمصادر متنوعة، ظلت إيجارات المكاتب في الإمارة مواتية للمستأجرين.

وقال تيمور خان، مدير الأبحاث في شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية “لقد شهدنا انخفاض الإيجارات في جميع القطاعات في السوق، مع انخفاض الإيجارات بنسبة 4.9 في المائة والإيجارات من الدرجة الأولى بنسبة 8.9 في المائة والإيجارات على مستوى المدينة بنسبة 4.9 في المائة خلال الفترة الزمنية نفسها”.

وقال خان إن السبب الرئيسي وراء هذه الانخفاضات هو نقص النشاط في السوق، وهو ما يعني أن الملاك على استعداد لتقديم إيجارات.

كما أضاف السوق أكثر من 1.3 مليون قدم مربعة من المساحات القابلة للتأجير حتى الآن، مع توقع 0.44 مليون قدم مربعة أخرى خلال الفترة المتبقية من العام، وشهد سوق المكاتب في دبي زيادة في نشاط النقل والتوطين هذا العام، حسبما أفاد به المستشار العقاري .

وقال إدوارد ماكورا، الشريك في شركة “كور”: “مع قيام العديد من المستثمرين العالميين بتعزيز محفظتهم إما في مرافق مبنية لغرض معين أو في مبان أكثر تنافسية في المكاتب، تسبب ذلك بضغط هبوطي على كل من قطاعات الدرجة” أ و ب ” للمكاتب بشكل خاص.

ويتوقع أن تظل الإيجارات وقيم رأس المال تحت الضغط، مع تسليم عدد كبير من أسهم المكاتب الرئيسية خلال العام المقبل.

ومع توقع استمرار انخفاض سوق المكاتب في دبي ، فقد لاحظت شركة JLL في بحثها الخاص انخفاضًا في الإيجارات بنسبة تصل إلى 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 1.638 درهم في الربع الثالث، وما زالت الإمارة واحدة من أهم المناطق في المنطقة، بحسب غلف نيوز.

وفي دبي، هناك معاملات مكتبية محدودة في مناطق الاستثمار، ومع ذلك، ووفقا لما ذكره إيان ألبرت، المدير الإقليمي ورئيس قسم الأبحاث والاستشارات في كوليرز انترناشيونال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هناك مناطق للاستثمار الحر، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي، وسط مدينة دبي، الخليج التجاري، أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا و برشا هايتس، التي توفر العديد من الفرص.

ويوافق سايمون تاونسند ، كبير المديرين ورئيس الاستشارات الاستراتيجية والاستشارات في CBRE ، على أن مركز دبي المالي العالمي شهد أهم نشاط حيث يواصل جذب الشركات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات التجارية، بالإضافة إلى شركات التمويل والاستثمار.

بالإضافة إلى مركز دبي المالي العالمي، قالت تاونسيند إن العقارات التجارية الحديثة في مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) وفي التطويرات المتطورة في تيكوم وميدان إعمار لا تزال مطلوبة للغاية.