الامارات | شرطة الشارقة تطلق حملة توعية لـ «المشاة»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تطلق حملة توعية لـ «المشاة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شرطة الشارقة توزع منشورات توعية على المارة بلغات عدة. من المصدر

أكد مدير فرع التوعية المرورية بإدارة المرور والدوريات في الشارقة، الرائد عبدالرحمن خاطر، أن الإدارة أطلقت حملة توعية، استهدفت المشاة لتحقيق استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة، المنبثقة عن استراتيجية وزارة الداخلية، لجعل الطرق أكثر أمناً، وللوصول لأعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، ضمن مبادرات قطاع المرور، لتوعية شرائح المجتمع بمخاطر الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية.

وأضاف خاطر أن الحملة هدفت إلى تكثيف التوعية المرورية الخاصة بعبور المشاة ومستخدمي الطريق، ورفع الوعي المجتمعي بشأن العبور الآمن خلال الحملة، كما تم توزيع الهدايا ومطويات توعية بلغات عدة على العديد من أفراد الجمهور في مختلف المناطق الشارقة.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بجميع قواعد المرور وأنظمته، والتقيد بإشارات المرور ولوحات الطريق الإرشادية والتحذيرية، وتهدئة السرعة في الشوارع المزدحمة، والتوقف عند علامات الوقوف والأماكن المخصصة لعبور المشاة، ومنحهم أولوية العبور الآمن، وتوخي الحيطة والحذر.

ولفت إلى أن مسؤوليات المشاة تستدعي عبور الشارع من الأماكن المخصصة بسرعة معقولة، وبخط مستقيم، مع مراقبة حركة المرور، وتجنب الانشغال أثناء العبور، وعدم تخطي الشوارع إلا بعد التأكد من سلامة العبور.