الامارات | «مسرّعات دبي المستقبل» تشهد إبرام 26 مذكرة تفاهم بين جهات حكومية وشركات ناشئة

شكرا لقرائتكم خبر عن «مسرّعات دبي المستقبل» تشهد إبرام 26 مذكرة تفاهم بين جهات حكومية وشركات ناشئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلال حفل اختتام الدورة الخامسة من مسرعات دبي المستقبل. من المصدر

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن اختتام فعاليات الدورة الخامسة من برنامج مسرّعات دبي المستقبل، التي شهدت مشاركة 40 شركة ناشئة، من بينها 10 شركات من دولة الإمارات، عملت على مدار تسعة أسابيع متتالية، على إيجاد حلول مبتكرة وذكية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لمجموعة من التحديات، أطلقتها 12 جهة حكومية في إمارة دبي. وسجلت الدورة الخامسة من «مسرعّات دبي المستقبل» مشاركة قياسية من الشركات الناشئة، وقد أسفرت عن إبرام 26 مذكرة تفاهم بين هذه الشركات والجهات الحكومية المشاركة.

وجرى حفل اختتام الدورة الخامسة من مسرعات دبي المستقبل، وتوقيع الاتفاقات ومذكرات التفاهم بحضور المدير العام لهيئة الصحة بدبي، حميد محمد القطامي، ورئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الدكتور عبدالله الكرم، ومدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان بلهول، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسم ملامح مستقبل إمارة دبي ووجّه بضرورة العمل على تحقيق الأهداف المستقبلية التي حددها سموه، من خلال زيادة الاعتماد على الابتكار وجعله منهج عمل حكومي، وتشجيع المبتكرين والمبدعين وجعلهم شريكاً مهماً وفاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في جميع أركانها، وهو منظور يتوافق تماماً مع أهداف «مسرعات دبي المستقبل»، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وأضاف: «نجح برنامج مسرعات دبي المستقبل في تحقيق تطور ملحوظ خلال الدورات السابقة، واستقطبت دورته الخامسة طلبات مشاركة من أكثر من 600 شركة من 74 دولة حول العالم، وذلك لتزويد الجهات الحكومية بخبراتها وتقنياتها المبتكرة، وإيجاد حلول مبتكرة وذكية للتحديات التي أطلقتها من خلال البرنامج، وذلك من خلال توظيف تقنيات الثورة الرابعة الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات دون طيار وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، ويعكس هذا النجاح الدور الذي تلعبه مسرعات دبي المستقبل كحاضنة عالمية للشركات الناشئة والمبتكِرة من جميع أنحاء العالم».

يُذكر أن برنامج «مسرّعات دبي المستقبل»، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، يمتد لتسعة أسابيع، ويوفر منصة تجمع شركات التكنولوجيا في العالم مع الجهات الحكومية الرائدة في دبي لخلق حلول مبتكرة.

ويسهم البرنامج في تشكيل مستقبل القطاعات الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في دبي.