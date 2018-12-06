الامارات | «صحة دبي» توسّع خدمات التأمين الصحي بمزايا استثنائية

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» توسّع خدمات التأمين الصحي بمزايا استثنائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الصحة بدبي عن خطة للتوسع في خدمات التأمين الصحي بالإمارة، ليتضمن مزايا استثنائية، أبرزها خدمات الصحة النفسية، والعلاج الطبيعي، وزراعة الجلد البشري، وفق المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية في الهيئة، الدكتور يونس كاظم.

وأوضح كاظم لـ«الإمارات اليوم» أن الهيئة شكّلت فريقاً لدراسة وإعادة النظر في منظومة التأمين الحالية، بهدف تطويرها بما يخدم المرضى والمستفيدين من التأمين الصحي بالإمارة، من خلال إدراج مزايا إضافية تطبق في أقرب وقت، إذ سيتولى الفريق مهمة مراجعة بنود وباقات التأمين الحالي ومزاياه بشكل شامل، للوقوف على أهم الخدمات والمزايا الإضافية التي يمكن أن تضاف، وتصبّ في مصلحة المرضى من الناحية العلاجية، وكذلك جميع المستفيدين من التأمين.

وذكر أن الهيئة تناقش حالياً مع الجهات المختصة بالتأمين الصحي، إضافة العلاج الطبيعي ضمن باقات التأمين، خصوصاً للمرضى المعرضين للجلطات الدماغية، ومن يحتاجون إلى فترة نقاهة بعد شفائهم من الأمراض السرطانية، أو الجلطات القلبية، مؤكداً أن هذه الخدمات مشمولة بالتأمين الصحي في أميركا وبلدان أخرى، وتعمل الهيئة على تطبيقها في أقرب وقت.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الهيئة وحرصها على مصلحة المريض، وتوفير سبل الشفاء والتعافي، بغض النظر عن البرنامج العلاجي الذي يحتاج إليه، وكلفته المالية، ليعود في النهاية إلى ممارسة حياته بشكل طبيعي في المجتمع.

كما أكد أن خدمات الصحة النفسية المجتمعية ستكون أيضاً مشمولة بالتغطية التأمينية قريباً، مشيراً إلى أن مفهوم المرض النفسي تغير كلياً عما كان متعارفاً عليه سابقاً، حيث كان يعتبره البعض ناتجاً عن خلل عقلي، الأمر الذي تغير كلياً بسبب النضج الفكري للمجتمع، حيث أصبح المجتمع يعترف به نوعاً من أنواع التطبيب والنقاهة.

وشدّد على أهمية وجود الصحة النفسية المجتمعية في المجتمع حالياً، لأهميتها الكبيرة وحاجة الناس الماسة إليها في الفئات العمرية المختلفة، خصوصاً مع التغير المستمر في نمط الحياة وظهور الحاجة إلى مثل هذا النوع من التطبيب.

وأكد أن عملية إدراج خدمات الصحة النفسية ضمن باقات التأمين الصحي، ستكون قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى توافر المراكز والكوادر المدربة، ولم يتبقَّ سوى التنفيذ في أقرب وقت.

ولفت إلى أن «صحة دبي» ستقدم الخدمة من خلال مراكز الرعاية التخصصية التابعة لها، وسترفع من طاقتها الاستيعابية للمرضى بشكل مستمر، حسب الحاجة والإقبال على الخدمة، لضمان حصول المراجعين من المواطنين والمقيمين عليها وفق أعلى المعايير المطبقة عالمياً في هذا التخصص.

اتفاقات لتزويد مستشفيات بتجهيزات ذكية

أبرمت هيئة الصحة في دبي أربعة اتفاقات مع شركات عالمية رائدة في صناعة وإنتاج التجهيزات والبرمجيات والتطبيقات الطبية الذكية، في خطوة تضاف إلى رصيد حزمة التجهيزات الذكية التي استحوذت عليها الهيئة في الدورات السابقة للمسرعات الحكومية. واشتملت الاتفاقات على تزويد الهيئة بأجهزة وبرامج طبية فائقة المستوى، وهي متصلة بعدد من التخصصات الطبية الدقيقة وبالغة الأهمية.