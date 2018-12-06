الامارات | حاكم الشارقة يستقبل ذياب بن محمد بن زايد.. ويطلع على مشروع السكك الحديدية

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يستقبل ذياب بن محمد بن زايد.. ويطلع على مشروع السكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حاكم الشارقة اطلع من ذياب بن محمد على آخر التطوّرات في مشروع السكك الحديدية الوطنية الإماراتية. من المصدر

استقبل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دارة سموه، وبحضور سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أمس، سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات.

ورحب صاحب السموّ حاكم الشارقة، في مستهل اللقاء بسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وتطرّق اللقاء إلى مشروع السكك الحديدية الوطنية الإماراتية وتطوراته وإنجازاته وخططه.

واطلع سموّه على آخر التطوّرات في مشروع السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، الذي سيربط إمارات الدولة وفق شبكة حديثة ومتطوّرة.

وتعرف سموّه إلى الجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، وأهم القطاعات التي سيعمل عليها مشروع السكك الحديدية، فضلاً عن الفوائد المتوقعة والمرجوة لهذا المشروع الحيوي، وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والبيئية، حيث تدعم شبكة السكك الحديدية النمو المستقبلي بنظام نقل مستدام وآمن وحديث، سيسهم في تخفيف عدد المركبات المستخدمة على الطرقات ما يحقق فوائد اقتصادية وبيئية، بفضل معاييرها العالمية المستوى، وستعمل على تحسين حركة نقل السلع والأفراد عبر ممرات تجارية جديدة.

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من السكك الحديدية، البالغ طولها 264 كيلومتراً في عام 2015، وسيتم البدء في المرحلة الثانية من المشروع، الذي سيمتد على مسافة 605 كيلومترات من الغويفات على حدود الدولة مع المملكة العربية السعودية غرباً، مروراً بإمارة الشارقة، وصولاً إلى إمارة الفجيرة في الساحل الشرقي، على أن يتبعها عدد من المشروعات المستقبلية لاستكمال الشبكة، ومن المتوقع أن يزداد حجم النقل من سبعة ملايين طن سنوياً إلى أكثر من 50 مليون طن سنوياً.

وتوجّه سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، بالشكر والتقدير لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على اهتمامه وحرصه على إنجاز مشروع السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، مشيداً سموّه بما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم لا محدود واهتمام كبير لتطوير المشروعات الاستراتيجية في الدولة، مؤكداً على أهمية هذا المشروع الوطني، الذي يعدّ نقلة نوعية ويؤسس قطاع نقل جديد في دولة الإمارات، ويحقق العديد من الفوائد محلياً ودولياً، ويربط مدن الدولة والمناطق الصناعية ويحفز التنوع الاقتصادي، ويدعم التنمية الاقتصادية في الدولة.

وقال سمو رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، إن «هذا المشروع يعبّر عن التزام شركة الاتحاد للقطارات تجاه دولتنا، لتكون الإمارات بين أفضل دول العالم في جودة النقل، بما يتماشى مع رؤية 2021، التي تسعى إلى تحويل اقتصاد الدولة إلى اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسة، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة بما يطوّر من بيئة الأعمال، ويعزز جاذبية الدولة للاستثمارات، حيث تعمل الشبكة محفزاً للنمو الاقتصادي، من خلال ربط المراكز التجارية والصناعية الرئيسة، وتوفير وسيلة نقل آمنة وموثوقة للأجيال المقبلة».

مشروع السكك الحديدية يربط مدن الدولة والمناطق الصناعية، ويحفز التنوع الاقتصادي.