الامارات | إبـسـم عـسـا تبـسـم حـيـاتـك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إبـسـم عـسـا تبـسـم حـيـاتـك يــا قـايـد الخـفـرات والـعـيـن عـطــاك ربـــي لـــك غـنـاتـك واصبحت سيد فـي المزاييـن هنـيـت يــا سـيـدي بصـفـاتـك وانا غني بك “ م “ الملايين كــل يــوم بــي تكـبـر غـلاتـك والـقــاك دوم بعـيـنـي تـزيــن من بالحسـن سيـدي شراتـك مثلـك فـلا قـد شـافـت العـيـن الشمـس تخجـل مــن بهـاتـك والبـدر لـك بــا نــواره يـديـن مثـل العسـل منـطـق شفـاتـك ذرب .. ومــوزون بمـوازيـن طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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