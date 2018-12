تمديد مهلة مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» حتى نهاية ديسمبر

دبي - بواسطة محمد فارس © HnaUAE.com قدمت بواسطة

بتوجيهات من القيادة الرشيدة للدولة، وفي إطار احتفالات الوطن باليوم الوطني السابع والأربعين أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة، عن تمديد المهلة الخاصّة بمبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك» لمدة شهر آخر، بحيث تنتهي في 31 ديسمبر 2018، وذلك بهدف إتاحة فرصة جديدة لكل مخالف لم يتمكن من الاستفادة من المبادرة خلال الفترة الماضية لتعديل وضعه إما بمغادرة الدولة وطوعاً أو الحصول على إقامة شرعية وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة مع إعفائه من كافة الغرامات المالية والتبعات القانونية الأخرى التي ترتبت على المخالفة.

وذكرت الهيئة أنها ستواصل اعتباراً من صباح اليوم «الثلاثاء» استقبال الراغبين بالاستفادة من المبادرة في مراكزها التسعة المنتشرة في كافة إمارات الدولة لتسوية أوضاعهم بكل يسر وسهولة.

وكانت الهيئة قد أطلقت المبادرة في الأول من أغسطس الماضي ولمدة ثلاثة أشهر بميزات وإعفاءات غير مسبوقة سعت من خلالها إلى جذب كافة الذين يعيشون على أرض الدولة بشكل غير قانوني، ومساعدتهم على الاستجابة لمساعيها الهادفة إلى تسوية أوضاعهم بما ينسجم مع القوانين المرعية ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، والاستفادة من الخدمات النوعية التي توفرها الدولة للمواطنين والمقيمين في مختلف المجالات الصحيّة والتعليمية، وبالتالي الوصول إلى «إمارات بلا مخالفين»، ثم قامت بتمديدها لمدة ثلاثين يوماً انتهت في 30 نوفمبر الماضي، لتأتي التوجيهات السامية بتمديد المهلة مرة أخرى حتى نهاية العام الجاري في بادرة إنسانية توفّر فرصة ثمينة لهذه الفئة لبدء حياة جديدة بعيداً عن مخاوف الملاحقة القانونية وترفع عن كواهل المستفيدين منها أعباء الغرامات المالية.

إنسانية

وقال العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية، إنّ قرار التمديد يأتي في سياق ما تعوّد عليه أهل الإمارات والمقيمون فيها وكل من يعيش على أرضها الطيبة من مآثر قيادة تميّزت بأعلى درجات الإنسانية والشهامة والعفو والتسامح، ووضعت الإنسان وتكريمه في مقدّمة أولوياتها، فعملت جاهدة من أجل إسعاده، وحرصت على أن تغفر الزلات وتقيل العثرات وإتاحة الفرصة لكل من ضل الطريق للعودة إلى جادة الصواب ودرب الرشاد.

ولفت العميد الراشدي إلى أنّ مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» تتيح للمتقدّمين لها البقاء في الدولة بعد تسوية أوضاعهم من خلال التسجيل في نظام سوق العمل الافتراضي الذي يساعدهم في البحث عن عمل جديد عبر منصّة إلكترونية تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين، والذي يمكّنهم من الحصول على تأشيرة إقامة مؤقتة مدّتها 6 أشهر غير مشروطة بوجود الكفيل حتى يتمكنوا من إيجاد كفلاء جدد وتعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة عقب انتهاء التأشيرة، فضلاً عن منح المخالف الذي يتقدم طوعاً لتعديل وضعه إعفاء كاملاً من كافّة الغرامات التي ترتبت عليه وتمكينه من مغادرة الدولة بكل يسر وسهولة ودون أية عوائق ودون إدراج اسمه على لائحة الحرمان، الأمر الذي يمكن له في ظله العودة إلى الدولة بتأشيرة جديدة وفقاً للإجراءات المتبعة، وكذلك تمكين القادمين إلى الدولة بتأشيرات زيارة أو سياحة من تعديل أوضاعهم دون إلزامهم بالمغادرة مقابل رسم رمزي يبلغ 500 درهم.

شروط

وناشد الحاصلين على تأشيرة الإقامة الخاصة بالباحثين عن العمل؛ الالتزام بالشروط الخاصّة بها، وفي مقدّمتها عدم ممارسة الشخص أي عمل إلا بعد نقل كفالته على كفيل جديد، والسعي ما أمكنه للحصول على العمل ليتمكن من تسوية وضعه والحصول على الإقامة الرسميّة، ومغادرة الدولة في حال عدم تمكنه من الحصول على العمل قبل انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له؛ تجنباً للدخول مجدداً في المخالفات، وهو الأمر الذي سيفقده الميزات التي منحت له بموجب المبادرة.

