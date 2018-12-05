الامارات | محمد بن راشد يلتقي الطفلة «سلامة» لإسعادها

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يلتقي الطفلة «سلامة» لإسعادها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - محمد بن راشد يتبادل أطراف الحديث مع سلامة القحطاني. الإمارات اليوم

فاجأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الطفلة سلامة القحطاني، بلقائها، عقب تداول مقطع فيديو لها وهي تبكي لعدم تلقيها مكالمة سموّه بمناسبة «اليوم الوطني».

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في صفحته بـ«تويتر»، أمس، إن «صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اختار لقاء الطفلة (سلامة) شخصياً لإسعادها».

وكان سموّه فاجأ المواطنين في الإمارات وخارجها بمكالمة هاتفية من الرقم 1971، لتهنئتهم بـ«اليوم الوطني».

وقال سموّه في المكالمة: «أتمنى لكم أياماً سعيدة، وللوطن أياماً مجيدة، ونحن مستمرون في العمل من أجلكم ومن أجل الوطن».

وتداول مستخدمو منصّات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطفلة وهي تبكي، وتقول «الشيخ ما كلمني»، فجاء لقاء سموّه تعويضاً لها ولإسعادها.