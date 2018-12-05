الامارات | حمدان بن محمد يتفقد مشروعات ومبادرات التنقل ذاتي القيادة والذكاء الاصطناعي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بجهود هيئة الطرق والمواصلات في تنفيذ المشروعات والمبادرات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والتنقل ذاتي القيادة والتنقل المشترك، ومبادرات تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي للوصول إلى وجهاتهم النهائية «الميل الأخير».

جاء ذلك خلال زيارة سموه مرآب مترو دبي في الراشدية، وكان في استقباله المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير، حيث تفقد نموذجين من وحدات دبي المعلقة، وهو نظام نقل مستقبلي للتنقل في إمارة دبي، يمتاز باستخدام مساحة أرض أقل بـ100 مرة، مقارنة بالأنظمة التقليدية ذات السعة نفسها وكفاءة استخدام الطاقة الذي يقل بمقدار خمس مرات عن المركبات الكهربائية، وبنية تحتية أقل بـ10 مرات من أنظمة النقل التقليدية ذات السعة نفسها.

ويمتاز النموذج الأول من وحدات دبي المعلقة «Unibike» بصغر الحجم وخفة الوزن، وتتحرك بعجلات فولاذية على سكك معلقة، وتجمع بين مزايا المركبة الكهربائية ذات الأداء العالي والمزايا الرياضية والترفيهية، إلى جانب أنظمة الطاقة الكهربائية لحركة العربة، ويمكن تزويد العربة بمولد كهربائي بأسلوب الدراجة الهوائية، وبالتالي يمكن تحريكها بقوة الركاب، وتراوح سعة كل وحدة بين راكب واحد وخمسة ركاب، ووجود مساحة خاصة للتنقل الفردي، وتبلغ السرعة القصوى للوحدات المعلقة 150 كيلومتراً في الساعة، وتستطيع هذه الوحدات نقل 20 ألف مسافر في الساعة، أما النموذج الثاني من وحدات دبي المعلقة «Unicar» فصممت لنقل الركاب لمسافات 200 كم، وتمتاز بتناغمها مع التصميم العصري والمعايير العالمية التي تنتهجها دبي، وتساعد هذه الأنظمة فائقة الحداثة والمبتكرة على رفع انسيابية التنقل، من خلال إنشاء شبكة عالية الارتفاع، تصل بين الأبراج الشاهقة، وتراوح سعة هذه الوحدات بين راكبين وستة ركاب، وتصل السرعة القصوى للوحدات 150 كيلومتراً في الساعة، فيما تقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 50 ألف راكب في الساعة.

وتفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، القطار الجديد لمترو دبي، الذي وصل أخيراً، ويجري اختباره حالياً في المرآب، واطلع على الإضافات والتحسينات التي جرى إدخالها على التصميم الداخلي لعربات المترو، ومنها تخصيص العربة الأخيرة للنساء والأطفال، والإبقاء على جزء من العربة الأولى للدرجة الذهبية، فيما خُصصت بقية العربات للدرجة الفضية، مع إعادة توزيع المقاعد بطريقة عرضية «Transversal» في الدرجة الذهبية، وطولية «Longitudinal» في الدرجة الفضية وعربة النساء والأطفال، ويسهم التوزيع الجديد في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطارات بنسبة 8%، حيث يرتفع العدد من 643 راكباً إلى 696 راكباً، مع الإبقاء على الشكل الخارجي للقطارات كما هو حالياً في عربات مترو دبي، وذلك حفاظاً على الهوية التصميمية لمترو دبي، باستخدام ألوانه المعروفة لدى الجمهور.

وتفقد سموه جهاز صيانة السكك الحديدية الأحدث عالمياً، الذي يقوم بشحذ قضبان السكة الحديدية بصورة آلية، للحفاظ على أفضل توافق بين القضبان وعجلات القطارات، لمنع خطر انكسار القضبان، وإطالة العمر الافتراضي للبنية التحتية للقطارات، ويسهم الجهاز في تقليل مستوى الضوضاء والاهتزاز الناتج عن حركة القطارات بصورة كبيرة، وتقليل كلفة صيانة القضبان الحديدية، نتيجة لتوافر نظام دقيق وآلي للصيانة الوقائية، كما يسهم في توفير قياسات فورية للقضبان، ما يقلل من الأخطاء البشرية.

وتفقد سموه مبادرتي الليموزين المكشوف من طراز رينج روفر إيفوك، والدراجة الليموزين من مؤسسة تاكسي دبي، وتوفر خدمة الليموزين المكشوف تجربة تنقل فريدة تتماشى ومستوى الفخامة والرفاهية في دبي، تتوافر في بعض المناطق مثل برج خليفة وبرج العرب وجميرا بيتش ريزيدنس وسيتي ووك، فيما توفر الدراجة الليموزين تجربة استثنائية للركاب والسياح في التنقل، وتحديداً في فصل الشتاء، كما تقدم حلولاً عملية للتنقل السهل والسريع في أوقات الذروة والمناطق ذات الكثافة العالية، وتحقيق التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات، من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي، للوصول إلى وجهاتهم النهائية «الميل الأخير» (last miles).

كما تفقد سموه مركبة القيادة الميدانية لدعم فريق العمل في التعامل مع الحالات الطارئة والأزمات المتعلقة بالطرق ووسائل النقل المختلفة، والمركبة مجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات من الربط اللاسلكي بمركز التحكم الموحد، والربط مع الأقمار الاصطناعية، وبثّ نقل مباشر لمركز التحكم الموحد من موقع الحدث.

واطلع سمو ولي عهد دبي على تجربة هيئة الطرق والمواصلات في تطبيق الذكاء الاصطناعي، وأهمها مترو دبي، الذي يعد أطول مترو دون سائق في العالم، يكون التحكم في تشغيله آلياً من خلال نظام التخطيط والجدولة الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتوفير نظام إشارات لخطوط المترو، وزيادة مستويات الأمان، ومنع الأخطار مثل التصادم بين القطارات، مع السماح في الوقت ذاته لعربات القطارات بالسير بأقصى سرعة، وأسهم هذا النظام في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 7%، وتحسين الالتزام بمواعيد الرحلات بنسبة 6.4%، ومن المشروعات أيضاً استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في مركز التحكم الموحد، للتعامل مع البيانات الضخمة ونظام المحاكاة والتنبؤ بحركة النقل والحشود، وخاصية التعلم الذاتي، حيث وظفت أدوات ذكية متطورة قادرة على استيعاب 75 مليون سجل بيانات للتنقل يومياً، وساعدت هذه التقنيات الهيئة على تخطيط التنقل الذكي، وتحسين كفاءة النقل، وتحسين تجربة المتعاملين.

وأوضح الطاير في معرض شرحه أن الهيئة استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في الطائرات بدون طيار، في حصر وتصنيف أصول الهيئة، ومراقبة الحركة المرورية والحالات الطارئة والحوادث، كما استخدمت الذكاء الاصطناعي في الكاميرات الذكية لمراقبة حالات تجاوز المركبات الخاصة لمسار الحافلات، وأسهم ذلك في زيادة الالتزام بمواعيد رحلات الحافلات العامة ومركبات الأجرة بنسبة 20%، وخفض التكاليف التشغيلية المباشرة وغير المباشرة لوسائل النقل.

وتطرق الطاير إلى توظيف الهيئة للذكاء الاصطناعي في تنفيذ استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، حيث طبقت هذه التقنية في التشغيل التجريبي لمركبة ذاتية القيادة تتسع لـ10 ركاب، تعمل بالطاقة الكهربائية (صديقة البيئة).

وفي مجال خدمة المتعاملين جرى توظيف الذكاء الاصطناعي في نظام المحادثة الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي (محبوب)، ومقياس الذكاء الاصطناعي للسعادة، والمساعد الشخصي بمكبرات الصوت الذكية، الذي يجيب عن استفسارات المتعاملين بأسلوب تفاعلي، وعلى مستوى الموظفين طبقت الهيئة نظام الرقيب في الحافلات، لمتابعة السائقين أثناء القيادة، ويعتمد النظام على كاميرات داخل الحافلات، وأجهزة استشعار لتنبيه السائقين أثناء القيادة، خاصة في حالات الإرهاق أو الانشغال بغير الطريق.

واستعرض الطاير المقارنات المعيارية للتنقل المشترك، وتطرق خلالها للاستراتيجية المتعلقة بوسائل النقل المشتركة.

وشاهد سمو ولي عهد دبي عرضاً عن جهود الهيئة في تشغيل التاكسي الجوي ذاتي القيادي، الذي بدأت تجربته عام 2017، ويجري حالياً تحديد المواصفات الفنية بعد الانتهاء من تقييم الشركات المصنعة للتاكسي الجوي.

حمدان بن محمد خلال زيارته لمرآب مترو دبي في الراشدية. وام

اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على سير العمل في التحضير لمؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي يهدف إلى تعزيز الدور الريادي لحكومة دبي في مجال التنقل ذاتي القيادة، ودفع عجلة التطوير بما يحقق مستهدفات استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، واستقطاب الخبرات في مجال التنقل ذاتي القيادة في دبي، ونشر الوعي المجتمعي الخاص بالتقنيات الحديثة والمستقبلية للمواصلات، ويغطي التحدي ثلاثة محاور، هي المركبات ذاتية القيادة التي تتكامل مع وسائل المواصلات العامة، والمركبات ذاتية القيادة التي تستخدم لنقل الركاب ضمن مناطق معينة، والمركبات ذاتية القيادة التي تربط المواقف بمداخل الوجهات.

وبدأت الهيئة في تلقي طلبات المشاركة في فبراير 2018، وأعلنت في أكتوبر الماضي أسماء الجهات المتأهلة للمرحلة النهائية من التحدي، وسيجري تكريم الفائزين في أكتوبر 2019.

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مليون سجل بيانات للتنقل يومياً ساعدت على تخطيط التنقل الذكي وتحسين كفاءة النقل.

وحدات دبي المعلّقة نظام نقل مستقبلي للتنقل يمتاز بصغر الحجم وخفّة الوزن.