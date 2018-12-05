الامارات | %42 انخفاضاً في القضايا العمالية بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن %42 انخفاضاً في القضايا العمالية بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «قضاء أبوظبي» نظّمت 24 محاضرة تناولت شرح قانون العمل. من المصدر

أكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أهمية حملات التوعية في تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم، والأوجه التي تستحق رفع الدعاوى العمالية، وسبل التسوية الودية للشكاوى، لافتاً إلى أن حملات التوعية أسهمت في انخفاض أعداد الشكاوى والقضايا العمالية خلال العام الجاري، بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ انخفضت القضايا من 16 ألفاً و897 قضية في عام 2017، إلى 9779 قضية خلال العام الجاري.

وأضاف أن حملة التوعية العمالية التي أطلقتها دائرة القضاء في «عام زايد»، حقّقت أهدافها الرامية إلى تعزيز نشر الثقافة القانونية لدى العمال، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون في الدولة، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة في المساهمة في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع.

وسجلت أعداد العمال المستفيدين من حملة توعية دائرة القضاء في أبوظبي، ارتفاعاً بنسبة 35% عن المستهدف خلال العام الجاري، إذ ارتفع عدد المستفيدين من 100 ألف إلى 135 ألف عامل موزعين على 19 قرية عمالية في أبوظبي والعين والظفرة.

من جهته، كشف رئيس لجنة التوعية العمالية بدائرة القضاء، أحمد المرزوقي، عن خطة التوسع في عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، لتتضمن توسعة النطاق الجغرافي للحملة، لتشمل كل المدن العمالية في إمارة أبوظبي، وتنظيم زيارات لأصحاب العمل للتوعية بحقوق وواجبات صاحب العمل والعامل، فضلاً عن عرض أفلام توعوية بعدد من اللغات، وتكريم أفضل مدينة عمالية، والعامل المتميز على مستوى كل مدينة، إلى جانب توسعة نطاق الحملة لتشمل العمالة النسائية.

وأشار إلى أن حملات التوعية تركز على القرى العمالية، لضمان الوصول إلى شريحة كبيرة من الفئة المستهدفة، وتقديم المحاضرات بخمس لغات، تتضمن العربية، الإنجليزية، الأوردو، البشتو، البنغالية، وذلك للتعريف بأبرز المواد القانونية التي تكفل حقوق العمالة في الدولة، فضلاً عن الإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات، وتقديم الاستشارات القانونية، التي بلغ عددها نحو 1000 سؤال واستشارة قانونية، تركزت حول كيفية احتساب المستحقات العمالية والإجازات، وآلية تقديم الشكاوى.

ولفت إلى تنظيم 24 محاضرة تناولت شرح قانون العمل، وحقوق وواجبات العامل، والمحظورات التي يجب تجنبها حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة القانونية، مع التعريف بآلية قيد الشكاوى، والتركيز على إجراءات الأمن والسلامة في المدن العمالية، إلى جانب تنظيم مسابقات وتوزيع الجوائز التشجيعية على المشاركين، بما يضمن التفاعل، وتحقيق الأهداف المرجوة، وتوصيل الرسالة التوعوية بالطريقة المناسبة.

• %35 ارتفاعاً في نسبة المستفيدين من حملات التوعية خلال العام الجاري.