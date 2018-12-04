الامارات | محمد بن زايد : فخورون بدبلوماسيتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد : فخورون بدبلوماسيتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، فريق عمل " مبادرة تعزيز قوة جواز السفر الإماراتي" بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.



وأشاد صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الاستقبال الذي جرى في قصر البحر بأبوظبي، بجهود الفريق ودوره الهام الذي قام به لتعزيز قوة الجواز الإماراتي وإيصاله إلى المرتبة الأولى عالميا، معربا عن فخره وسعادته بالنجاح المتواصل الذي تحققه الدبلوماسية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في ترسيخ مكانة الدولة إقليميا وعالميا، موجها لفريق العمل التحية والتقدير على هذا الإنجاز.



وقال سموه: " بصعود الجواز الإماراتي إلى المرتبة الأولى عالميا، يضيف أبناء الإمارات إنجازا تاريخيا جديدا إلى سجل الدولة الحافل بالإنجازات في مختلف الميادين، وسينعكس ذلك بإذن الله على تسهيل شؤون المواطنين في التنقل "، مشيرا سموه إلى أن ذلك الإنجاز يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي تزامنا مع " عام زايد " ووسط فرحة الاحتفالات بالوطني الـ 47 لتأسيس اتحاد دولتنا.



وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن هذا الإنجاز وغيره من الإنجازات الوطنية يجسد الصورة الحضارية لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " ويعكس ما تحظى به من احترام وتقدير وثقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.



من جانبه، أعرب وفد وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن شكره وتقديره للدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة بأبناء الوطن لإسعادهم وتحقيق رفاهيتهم وجعلهم في مقدمة أولوياتها الرئيسة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.



يشار إلى أن مؤشر " باسبورت إندكس " العالمي، الذي يختص بتصنيف قوة جوازات السفر عالميا وتصدره شركة آرتون كابيتال، أعلن مؤخرا صعود جواز السفر الإماراتي إلى المرتبة الأولى عالميا بدخوله 167 دولة حول العالم دون تأشيرة.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أطلقت " مبادرة تعزيز قوة الجواز الإماراتي " لوضعه ضمن قائمة أقوى جوازات سفر في العالم، انسجاما مع " رؤية الإمارات 2021 " التي تستهدف تعزيز مكانة الإمارات على الساحة الدولية والبناء على ما حققته من إنجازات وإبراز دورها باعتبارها نموذجا رائدا يحتذى به إقليميا وعالميا.