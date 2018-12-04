الامارات | محمد بن راشد يزور مقر الاتحاد النسائي ويشهد إطلاق مبادرات وطنية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يزور مقر الاتحاد النسائي ويشهد إطلاق مبادرات وطنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، مقر الاتحاد النسائي العام، وشهد إطلاق مبادرات وطنية تكرم وتوثق إنجازات المرأة الإماراتية.

كما اطلع سموه على أهم مشاريع ومبادرات الاتحاد والتي تأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتوثيق مسيرة المرأة الإماراتية وإنجازاتها ومساهماتها في المجالات كافة.

رافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الوزراء.



كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق " موسوعة المرأة الإمارتية " التي توثق إنجازات ونجاحات ابنة الإمارات في شتى المجالات، وذلك تزامنا مع زيارة سموه " متحف قاعة الجوهرة " في مقر الاتحاد النسائي العام، حيث استمع إلى شرح حول مقتنياته من نورة السويدي مديرة الاتحاد..



يضم المتحف أكثر من 800 وسام وميدالية ودرع تذكاري منحت لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تقديرا لجهودها الدائمة والمستمرة في الرقي بمستوى المرأة ولخدماتها الإنسانية المتعددة.



وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: " إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك استكملت مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ( طيب الله ثراه ) في دعم وتمكين المرأة بمبادراتها ومواقفها ورفعت من شأن المرأة الإماراتية في المجتمع الإماراتي والعالم ".

وأضاف سموه: " نفخر بسجل إنجازات ومبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ( أم الإمارات ) وسيرها على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في دعم وتمكين المرأة الإماراتية بمبادراتها ومواقفها ورفع شأنها في المجتمع الإماراتي والعالم ".



وتم إطلاق الموسوعة بمباركة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث أكدت سموها أن الموسوعة وسام تكريم وتقدير للمرأة الإماراتية، حيث كان للمرأة إسهامات كبيرة وكثيرة منذ قيام الاتحاد.



وأضافت سموها: " إن حكومة دولة الإمارات تسير على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باني نهضة الاتحاد في تمكين المرأة، فيما تجني المرأة الإماراتية ثمار عمل القيادة الدؤوب في جعلها نموذجاً متفرداً في النجاح ".

وتمثل موسوعة المرأة الإماراتية خطوة تاريخية في توفير منظومة متكاملة لإشراك الجهات الرسمية بالدولة والمختصين والباحثين بتوثيق وتسجيل جميع المعلومات المعنية بالمرأة الإماراتية.

وتضم الموسوعة أكثر من 188 جهة مشاركة وأكثر من 60 ألف إماراتية، وتهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل الفعال بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص المعنية بتمكين المرأة، وتسهيل عملية رصد ومتابعة الأنشطة والفعاليات والمبادرات المعنية بتمكينها، وتحدد مؤشرات عالمية لقياس التقدم المحرز في مجال تمكين المرأة ودمجها ضمن مؤشرات تقييم أداء المؤسسات.



ويسعى الاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسه إلى تبني السياسات ووضع الخطط والبرامج وإطلاق المبادرات التي تسهم في تعزيز وضع ومكانة المرأة وبناء قدراتها وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في مختلف مناحي الحياة، لتتبوأ المكانة اللائقة ولتكون نموذجا مشرفا لريادة المرأة في كافة المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، وتحقيق مقاييس التميز العالمية.