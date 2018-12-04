الامارات | محمد بن راشد يكافئ الطفلة سلامة القحطاني باستقبال خاص

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يكافئ الطفلة سلامة القحطاني باستقبال خاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالطفلة المواطنة سلامة القحطاني التي بكت لعدم استقبالها مكالمة سموه في اليوم الوطني47 فعوضها باستقباله لها بشكل شخصي.

وفاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المواطنين في الإمارات وخارجها بمكالمة هاتفية شخصية من الرقم 1971 لتهنئتهم باليوم الوطني .

وقال سموه في المكالمة أتمنى لكم أياماً سعيدة وللوطن أياماً مجيدة، وأكد سموه نحن مستمرون في العمل من أجلكم ومن أجل الوطن.