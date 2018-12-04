الامارات | 17 ألف و300 مركبة صعدت "جبل جيس" في إجازة اليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ألف و300 مركبة صعدت "جبل جيس" في إجازة اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل جبل جيس برأس الخيمة أعلى قمة جبلية في الدولة بارتفاع 1900 متر عن سطح البحر، إقبالاً كبيراً من المتنزهين خلال أربعة أيام من إجازة اليوم الوطني الماضي، حيث سجلت إحصائيات دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة توافد 17 ألف و300 مركبة على جبل جيس خلال إجازة اليوم الوطني بزيادة 5% عن إجازة اليوم الوطني للعام الماضي، وشهد جبل جيس طوابير طويلة من المركبات المتجه إلى استراحات الجبل على طول 30 كيلومتر تقريبا مع انخفاض درجات الحرارة دون تسجيل حوادث خطرة.

وقال مدير دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، المهندس أحمد الحمادي، لـ "الامارات اليوم" إن الإمارة شهدت ازدحامات كبيرا من قبل المتنزهين من مرتادي الحدائق العامة وجبل جيس في إجازة اليوم الوطني، حيث قامت الدائرة بتوفير جميع الخدمات اللازمة واستقبال المتنزهين وتكثيف دوريات خدمة ’’راقب’’ للمحافظة على النظافة العامة والبيئة.

وأوضح أن حديقة صقر العامة سجلت دخول 1987 زائراَ للحديقة التي تضم مناطق ألعاب مخصصة للصغار والكبار ومناطق للشواء وصالة ترفيهية مغلقة للأطفال، وتابع أن الحديقة استقبلت يوم الأحد الماضي 1330 زائرا، ودخول ألف مركبة، مقابل دخول 155 زائرا يوم السبت الماضي و610 مركبة، مقابل 829 زائراً وألف وسبع مركبات يوم الجمعة الماضي.

وأضاف أن يوم الأحد الماضي شهد ارتفاعا في عدد مرتادي الحدائق العامة وكورنيش القواسم، والمناطق الترفيهية والشواطئ البحرية والمناطق البرية في رأس الخيمة، حيث شهد طريق الشيخ محمد بن زايد تخييم العشرات من الأشخاص على جانبي الطريق البري مع انخفاض درجات الحرارة من بداية مخرج 116 وحتى الدوار المؤدي إلى منطقة الظيت السكنية.